Goiás x Avaí: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Série B

Nesta segunda-feira, o Goiás recebe o Avaí, no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO). O jogo é válido pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e começa às 19h (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão do Disney+.

Preparação finalizada para enfrentar o Avaí pela 6ª rodada do @BrasileiraoB. ? VAMOS, MEU VERDÃO! #BrasileirãoB #SentimentoInexplicável pic.twitter.com/h6DjOTEXnL ? Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) May 4, 2025

Os mandantes fazem um bom início de Série B. Com dez pontos, os goianos estão na parte de cima da tabela.

Já o Avaí começou a rodada na liderança na competição. No entanto, com 11 pontos, os catarinenses podem terminar a rodada fora do grupo de acesso.

Colocações na tabela:

Goiás: 10 pontos em 5 jogos, 5º lugar no começo da rodada.



Avaí: 11 pontos em 5 jogos, 1º lugar no começo da rodada.

Prováveis escalações:

Goiás: Tadeu; Caito, Messias, Lucas Ribeiro e Lucas Lovat; Marcão, Juninho, Welliton, Rafael Gava e Pedro Junqueira; Anselmo Ramon



Técnico: Vagner Mancini

Avaí: Bohn; Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e Mário Sérgio; João Pedro Boeira, Zé Ricardo, Marquinhos Gabriel e Mateus Quaresma; Alef Manga e Cléber



Técnico: Jair Ventura

Arbitragem