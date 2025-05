Goiás vence duelo direto contra o Avaí e assume liderança provisória da Série B

O Goiás é o novo líder da Série B do Campeonato Brasileiro, pelo menos de forma provisória. Em jogo único nesta segunda-feira, válido pela sexta rodada, o time goiano não teve vida fácil, mas venceu o Avaí, de virada, por 2 a 1, em um duelo direto pelas primeiras colocações, no estádio da Serrinha, em Goiânia. JP abriu o placar para os visitantes, mas Pedrinho e Lucas Lovat deram a vitória aos mandantes.

Com o resultado, o Goiás embalou a segunda vitória seguida e chegou aos 13 pontos ganhos, na primeira colocação, ultrapassando o Remo, que ficou para trás, com 12. CRB e Vila Nova ainda podem terminar a rodada na liderança. O Avaí, por sua vez, conheceu sua primeira derrota nesta Série B, mas mesmo assim segue dentro do G-4, em terceiro com 11.

Depois dos primeiros instantes bastante equilibrados, todos os três gols do jogo saíram em menos de dez minutos. Aos 20, Alef Manga cruzou rasteiro, Lucas Ribeiro afastou mal e JP aproveitou para colocar o Avaí, em vantagem.

Mas, no lance seguinte, aos 23, o Goiás deixou tudo igual. Após cobrança de escanteio, Pedrinho apareceu sozinho para chegar batendo, no cantinho, sem chances para Igor Bohn. O gol deu moral aos donos da casa, que marcaram o gol da virada aos 29.

Após nova cobrança de escanteio, Igor Bohn afastou de soco e Lucas Lovat, de bate pronto, mesmo de fora da área, mandou a bola no ângulo para marcar um golaço. Por isso, o primeiro tempo terminou com a vitória parcial dos donos da casa.

Na volta do intervalo, a intensidade da partida caiu bastante, ainda mais depois da expulsão de Mário Sérgio e praticamente o Avaí não teve forças para tentar empatar. A melhor chance veio aos 18, com JP que recebeu na área, mas parou em grande defesa de Tadeu.

Aos 41, o Goiás quase ampliou. Em mais uma bola alçada na área, Jajá desviou de cabeça e acertou a trave. Por isso, o duelo terminou mesmo com a vitória dos donos da casa por 2 a 1, de virada.

Agora, os dois times voltam a campo no próximo sábado para a disputa da sétima rodada da Série B. Logo às 16h, o Avaí recebe o Atlético-GO, no estádio da Ressacada. Já o Goiás joga novamente no estádio da Serrinha, quando encara o Coritiba, às 18h30.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 2 X 1 AVAÍ

GOIÁS - Tadeu, Diego Caito, Messias, Lucas Ribeiro (Anthony) e Lucas Lovat (Arthur Caike); Marcão(Luiz Felipe), Juninho (Rodrigo Andrade) e Rafael Gava; Welliton Matheus (Jajá), Anselmo Ramon e Pedrinho. Técnico: Vagner Mancini.

AVAÍ - Igor Bohn, Marcos Vinícius, Jonathan Costa (Pedrão), Eduardo Brock, Mário Sérgio; Zé Ricardo (Emerson Ramon), João Vitor (Railan), JP e M. Gabriel Alef Manga (Hygor) e Cleber (Gaspar). Técnico: Jair Ventura.

GOLS - JP, aos 20, Pedrinho, aos 22, e Lucas Lovat, aos 29 minutos, do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Messias e Welliton (Goiás) e Jonathan Costa e Zé Ricardo (Avaí).

CARTÃO VERMELHO - Mário Sérgio (Avaí).

ÁRBITRO - Fábio Augusto Júnior (SE).

RENDA - R$ 74.435,00.

PÚBLICO - 4.911 total.

LOCAL - Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO).