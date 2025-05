Goiás ganha de virada, tira invencibilidade do Avaí e assume a liderança da Série B

O Goiás assumiu a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira ao bater o Avaí, por 2 a 1, no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia, pela sexta rodada. João Pedro abriu o placar para os visitantes, mas Pedrinho e Lucas Lovat viraram para o Esmeraldino.

A equipe goiana chegou a 13 pontos, assumiu a ponta da tabela e ultrapassou o próprio Avaí, que agora ocupa a terceira posição, com 11 unidades. O time catarinense, que iniciou a rodada na liderança, perdeu a invencibilidade na Segunda Divisão.

Ambos os times voltam a campo pela Série B no sábado. O Goiás encara o Coritiba em casa, enquanto o Avaí recebe o Atlético-GO.

FIM DE PAPO NO ESTÁDIO HAILÉ PINHEIRO! De virada, Goiás vence o Avaí em partida de 6 pontos! VAMOS POR MAIS, VERDE! #GECxAVA #Brasileirao2025 #SentimentoInexplicavel pic.twitter.com/UzXOOejovU ? Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) May 5, 2025

O Avaí abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo. Alef Manga chegou na linha de fundo e cruzou rasteiro. A defesa do Goiás afastou mal, e a bola sobrou para o jovem JP, que mandou para o fundo das redes.

Mas o time catarinense mal conseguiu comemorar o gol. Três minutos depois, o Goiás surpreendeu e deixou tudo igual em jogada ensaiada de escanteio. Rafael Gava encontrou na entrada da área Pedrinho, que bateu de primeira no contrapé de Igor Bohn.

Seis minutos após o empate, o Esmeraldino virou o marcador. Gava cobrou escanteio, e Bohn afastou de soco. No rebote, Lucas Lovat, ex-Avaí, emendou de primeira no ângulo e marcou um golaço para o Goiás.

A situação do Avaí, que já era complicada, se agravou ainda mais no primeiro minuto do segundo tempo. O lateral esquerdo Mário Sérgio recebeu o segundo amarelo e foi expulso da partida. Com vantagem em campo e no placar, o Goiás manteve o controle do jogo para sair de campo com os três pontos.