Gabriel Veron falta em treino, é multado e tem futuro incerto no Santos

Do UOL, em Santos (SP)

Gabriel Veron faltou em treino, foi multado e tem futuro incerto no Santos.

O que aconteceu

Gabriel Veron faltou no treinamento de sábado (3) e ficou fora da partida contra o Grêmio no domingo como punição. O Santos tentou despistar e falou em "indisposição" do atacante.

Veron foi multado e tem futuro incerto no Peixe. O clube não descarta uma tentativa de devolvê-lo ao Porto (POR). Ele está emprestado até dezembro.

O caso de sábado foi mais grave, mas o atleta já teve outros atos de indisciplina, como atrasos. Há quem defenda no Santos o afastamento imediato.

Aos 22 anos, Gabriel Veron está longe de brilhar nessa passagem pelo Santos. Ele chegou acima do peso e emagreceu, mas o Peixe entende que a vida agitada fora dos campos compromete seu desempenho. O jogador havia sido titular diante do CRB antes de ficar fora contra o Grêmio.

A informação sobre o ato de indisciplina de Veron foi inicialmente publicada pelo jornalista Vagner Frederico.