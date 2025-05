Fonseca conhece rival da estreia e pode rever sua maior vítima em Roma

Imagem: Miguel Reis/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Do UOL, em São Paulo

João Fonseca já sabe quem será seu adversário na estreia do Masters 1000 de Roma e, se vencer, terá um reencontro contra o primeiro top 10 que derrotou na carreira.

O que aconteceu

Fonseca encara o húngaro Fabian Marozsán na primeira rodada. Ele tem 25 anos e é o atual nº 61 do mundo, estando quatro posições acima do fenômeno carioca.

Caso avance, o brasileiro terá pela frente Andrey Rublev, ex-top 10 que foi sua vítima no Australian Open. Ele ocupava o nono posto do ranking na época e, até agora, é o tenista mais bem ranqueado que foi batido por João. O russo despencou posições nos últimos meses, mas está em 17º e entra direto na segunda rodada por ser o cabeça de chave número 16 do torneio.

João Fonseca comemora durante vitória sobre Rublev, na primeira rodada do Australian Open Imagem: Reprodução/Australian Open/X

A estreia de Fonseca ainda não tem data definida. Os duelos da chave principal serão disputados a partir da quarta-feira, dia 7. O classificatório começa hoje.

O carioca de 18 anos faz a sua primeira aparição em Roma. Ele chega no torneio vindo da eliminação na segunda rodada do Masters 1000 de Madri e de uma derrota na estreia do Challenger de Portugal, na última semana. Neste ano, Fonseca soma dez vitórias e seis derrotas em torneios ATP.