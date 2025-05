Flamengo se reapresenta e inicia preparativos para jogo pela Libertadores

O Flamengo se reapresentou no Ninho do Urubu, na manhã desta segunda-feira, um dia após a derrota de 2 a 1 para o Cruzeiro, pelo Brasileirão. A equipe do técnico Filipe Luís iniciou a preparação para o duelo contra o Central Córdoba, da Argentina, válido pela Libertadores.

Os jogadores que tiveram maior minutagem no revés diante do Cruzeiro realizaram atividades regenerativas, enquanto os demais treinaram com Filipe Luís no gramado.

O Rubro-Negro fui surpreendido pelo time argentino no primeiro encontro entre as equipes nesta Libertadores. Em pleno Maracanã, a equipe carioca viu o Central Córdoba vencer por 2 a 1. O treinador flamenguista projetou o novo duelo com os hermanos.

"É primeiro analisar esse jogo de hoje contra o Cruzeiro, ver o que fizemos de bom, o que fizemos de ruim, para poder corrigir e a partir daí começar a estudar o próximo adversário, que deve ser muito parecido com o jogo do Maracanã e o jogo de hoje. Um adversário que tenta bloquear bastante a nossa saída para aproveitar as transições, mas a partir de amanhã (segunda-feira) eu vou começar a planejar esse jogo", disse o técnico após o jogo do último domingo.

O Flamengo iniciou a preparação para a decisão diante do Central Córdoba, pela @Libertadores! #Treino pic.twitter.com/9aCUDUvo8e ? Flamengo (@Flamengo) May 5, 2025

Para o duelo, Filipe Luís ainda deve seguir sem contar com o lateral esquerdo Viña, que ainda não entrou em campo no ano devido à cirurgia no joelho. A equipe rubro-negra não possui nenhum desfalque por suspensão.

Assim, um provável Flamengo tem: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique e Pedro.

A partida entre Flamengo e Central Córdoba é válida pela quarta rodada do Grupo C da Libertadores e está marcada para as 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, no estádio Único Madre de Ciudades, na Argentina. O time carioca ocupa a terceira posição, com quatro pontos, enquanto os argentinos lideram a chave, com sete.