Flaco López, do Palmeiras, se envolve em acidente com motociclista em Alphaville

O atacante Flaco López, do Palmeiras, envolveu-se em um acidente de trânsito na tarde desta segunda-feira, em Alphaville, região nobre de Barueri, na Grande São Paulo. Tanto o jogador quanto a vítima, um motociclista, não tiverem ferimentos graves.

O argentino retornava do treinamento, na Academia de Futebol, CT do clube, na Barra Funda, por volta de 14h, quando o veículo que conduzia, um Porsche Taycan, atingiu a vítima identificada como Sandro Martins.

Segundo divulgada pela assessoria de comunicação de López, o motociclista não sofreu ferimentos graves e foi prontamente atendido. O jogador permaneceu no local, como mostra um vídeo que circula pelas redes sociais, e prestou depoimentos para a autoridade policial.

Um boletim de ocorrência foi registrado, conforme informou o atleta. A reportagem do Estadão questionou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo sobre a natureza do registro. Entretanto, a pasta não localizou a ocorrência junto à Polícia Civil.

"Estamos acompanhando a situação de perto e desejamos uma rápida recuperação a Sandro", conclui o texto publicado por Flaco López em seu perfil no Instagram.

Flaco López esteve em campo no domingo, quando o Palmeiras venceu o Vasco por 1 a 0, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O argentino entrou substituindo Vitor Roque, autor do gol, aos 30 minutos do segundo tempo.

Ele deve estar entre os relacionados para o próximo jogo do Palmeiras, contra o Cerro Porteño, quarta-feira, em Assunção, no Paraguai, pela Libertadores.