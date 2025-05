Filipe Luís elogia o Cruzeiro e admite atuação abaixo do Flamengo: "Não estávamos na nossa melhor versão"

O Flamengo foi derrotado pelo Cruzeiro, neste domingo, por 2 a 1, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão. O técnico Filipe Luís admitiu o desempenho abaixo do Rubro-negro e elogiou a equipe mineira.

"Jogo muito difícil, um adversário muito bem treinado. Temos que dar méritos à vitória deles. Fizeram um jogo taticamente muito bom, conseguiram bloquear nossa forma de jogar e tivemos dificuldade na criação. No primeiro tempo, fizemos um bom jogo e rompemos bastante a pressão. É um time que merece mérito, conseguiram bloquear nossa saída de bola e ainda assim saímos várias vezes. Mas não conseguimos o gol. O Cruzeiro força erros para sair no contra-ataque. Aproveitaram um erro técnico. Não estávamos na nossa melhor versão", disse Filipe Luís em entrevista coletiva.

Final de jogo: Cruzeiro 2×1 Flamengo #CRUxFLA ? Flamengo (@Flamengo) May 4, 2025

No Mineirão, Kaio Jorge abriu o placar para o Cruzeiro e De Arrascaeta deixou tudo igual, na reta final do primeiro tempo. Já nos acréscimos do segundo tempo, Gabriel Barbosa bateu pênalti e Rossi defendeu. No rebote, o atacante garantiu a vitória da Raposa.

Com a derrota, o Flamengo perdeu a invencibilidade na competição e a saiu da liderança. O Rubro-negro fica na 2ª posição, com 14 pontos. O Cruzeiro é o 4º colocado, com 13 pontos conquistados.

"Ainda assim foi um jogo muito igual. Tivemos nossas possibilidades de virar. Mas infelizmente não aconteceu e eles conseguiram o gol de pênalti no final do jogo. Uma derrota que dói muito. Acho que foi minha primeira como visitante, mas tiramos lições dessa derrota para continuarmos crescendo e evoluindo", acrescentou.

O Flamengo volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando visita o Central Córdoba, pela quarta rodada da Copa Libertadores, no Estadio Único Madre de Ciudades. O Rubro-negro ocupa a 3ª posição do grupo C, com quatro pontos. Enquanto a equipe argentina lidera a chave, com sete pontos somados.

"Temos que passar a página rápido. Derrotas acontecem, o Brasileirão é um desafio muito grande e obviamente os tropeços acontecem. É levantar a cabeça o mais rapidamente possível para chegar bem no jogo da Libertadores, que é fundamental", completou.