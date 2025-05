Ex-UFC assina com o Rizin e mira cinturão em card no Ano Novo

Ryan Bader, ex-lutadro do UFC e ex-campeão dos pesos-pesados e meio-pesados (93 kg) do Bellator, acaba de selar um novo acordo com o Rizin. O lutador veterano revelou sua chegada à organização japonesa durante o evento Otoko Matsuri, realizado no último domingo. Ele anunciou que enfrentará o vencedor do atual torneio de pesos pesados da promoção, com a luta marcada para a tradicional celebração de Ano Novo, em 31 de dezembro.

O anúncio foi feito diretamente do ringue, onde o atleta, agora com 41 anos, expressou seu desejo de conquistar o cinturão do Rizin em sua estreia. A luta contra o campeão da divisão será definida após o término do torneio, que começou no domingo e já garantiu a classificação de ex-lutadores do Bellator, como José Augusto, Marek Samociuk e Mikio Ueda, para as semifinais. A quarta luta das quartas de final ainda está pendente.

Com uma trajetória marcada por grandes vitórias, incluindo triunfos sobre lendas do MMA como Fedor Emelianenko e Lyoto Machida, Bader passou por momentos desafiadores em 2024. Após ser derrotado por Renan 'Problema' em uma luta contra o campeão dos pesos pesados da PFL, onde foi nocauteado em apenas 21 segundos, o veterano solicitou sua liberação da organização. Agora, em uma nova etapa de sua carreira, o lutador busca ascender no cenário do Rizin.

Carreira

Ryan Bader iniciou sua carreira no UFC como vencedor da 8ª temporada do reality show The Ultimate Fighter, competindo na categoria meio-pesado. Em sua estreia oficial, derrotou Vinny Magalhães por nocaute no primeiro round, garantindo um contrato com a organização. Após essa vitória, obteve mais quatro triunfos consecutivos, incluindo uma vitória sobre Rogério 'Minotouro' Nogueira por decisão unânime no UFC 119.

No entanto, sofreu derrotas para Jon Jones e Tito Ortiz em 2011. Em 2012, venceu Quinton 'Rampage' Jackson por decisão unânime no UFC 144, mas foi nocauteado por Lyoto Machida. Posteriormente, Bader retornou às vitórias com um nocaute sobre Jason Brilz no UFC 139. Enfrentou Glover Teixeira em 2013, mas perdeu por decisão unânime. O lutador continuou sua carreira no UFC até 2017, quando se transferiu para o Bellator, onde se tornou campeão dos pesos pesados e meio-pesados.

