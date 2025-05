Em 'casa nova', Red Bull Bragantino faz duelo paulista com o Mirassol para seguir no G-4

Em seu novo lar provisório, o Red Bull Bragantino fará sua estreia no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, no confronto paulista com o Mirassol, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O time mandante vem embalado por uma sequência positiva e defende sua posição no G-4 nesta segunda-feira, às 19h.

São quatro vitórias seguidas, uma delas sobre o Santos, por 2 a 1, na Vila Belmiro. Após brigar contra o rebaixamento na temporada passada, o time de Bragança voltou a figurar na parte alta da tabela, com 13 pontos.

Do outro lado, o Mirassol também vive momento especial, com cinco jogos de invencibilidade. Com uma campanha visando a manutenção na elite, o time soma sete pontos e vem de empate por 2 a 2 com o Atlético-MG, em casa.

O estádio Cícero de Souza Marques será a casa temporária do Bragantino na temporada 2025, uma vez que o tradicional estádio Nabi Abi Chedid passa por reformas significativas para se tornar uma moderna arena.

Para a partida desta segunda, o técnico Fernando Seabra não terá grandes problemas para escalar os 11 iniciais. Sem desfalques por questões disciplinares, o treinador terá todo o time que vem atuando nos últimos jogos à sua disposição, à exceção aqueles que já estavam lesionados. A única novidade que pode pintar está no banco de reservas. Em transição física, o lateral-direito Nathan Mendes pode voltar a ser relacionado.

No meio de semana, o Bragantino acabou superado pelo Criciúma na Copa do Brasil. Para Gabriel, isso não apaga o momento favorável da equipe na temporada: "A derrota não apaga a nossa crescente que nós estamos tendo nas últimas rodadas. Agora é tentar virar a chave para o Brasileiro, onde estamos bem colocados e depois, com mais calma, pensar no jogo da volta", disse o volante.

Do outro lado, o técnico Rafael Guanaes não terá desfalques por suspensão, mas deve ter uma troca no time titular. Recuperado de lesão, o meia Gabriel, que iniciou no banco de reservas contra o Atlético-MG, deve iniciar a partida no lugar de Yago Felipe. O treinador ainda mantém uma dúvida na lateral direita, entre Lucas Ramon e Daniel Borges, que brigam pela posição.

Guanaes analisou o adversário e projetou um duelo equilibrado em Bragança Paulista, onde a equipe nunca venceu desde que o Bragantino se tornou o Red Bull: "Uma equipe que tem uma proposta muito clara de jogo, uma equipe agressiva, talvez uma equipe que viva o melhor momento junto com o Flamengo.É um jogo que vai demandar algumas alternâncias. Dificilmente uma equipe vai conseguir controlar a partida por inteiro", disse o comandante.

FICHA TÉCNICA:

RED BULL BRAGANTINO X MIRASSOL

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Vinicinho e Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra.

MIRASSOL - Alex Muralha; Lucas Ramon (Daniel Borges), João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Fabricio Daniel, Iury Castilho e Edson Carioca. Técnico: Rafael Guanaes.

ÁRBITRO - Lucas Canetto Bellote (SP).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).