Douglas festeja ao falar de representatividade no vôlei: 'Significa muito'

O título da Superliga masculina de vôlei com o Cruzeiro vai além das quadras para Douglas Souza. O ponteiro foi o primeiro jogador da seleção brasileira de vôlei a se declarar abertamente homossexual e hoje celebrou liberdade e representatividade ao conquistar o topo do país com o time mineiro.

"Representa muita coisa, muito mais do que eu consigo explicar, muito mais do que eu consigo imaginar. Eu sei que é muito chato ficar nesse negócio de militância, mas é uma realidade. Você ser o primeiro gay contratado pelo Sada Cruzeiro e hoje estar aqui no melhor time do mundo, e ser um dos destaques, um dos protagonistas, significa muito para mim e uma galera", disse Douglas ao UOL.

"É muito importante, eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer, mas está acontecendo. Eu trabalhei muito para acontecer isso. A gente está aí, 10 meses de temporada para fazer acontecer. E a gente conseguiu, graças a Deus. Estou muito feliz, muito realizado", completou.

Quando Douglas foi anunciado pelo Cruzeiro em junho de 2024, a equipe recebeu uma série de elogios, porém também foi alvo de comentários preconceituosos. Instantaneamente, o clube publicou um manifesto: "A chegada deste atleta reforça para todos nós uma mensagem vital: no esporte, assim como na vida, o respeito é inegociável".

Dez meses depois, Douglas chegou ao ginásio do Ibirapuera para conquistar seu primeiro título de Superliga vestindo a camisa do Cruzeiro. O campeonato veio após a vitória sobre o Campinas/Vôlei Renata, por 3 sets a 1.

Foi no mesmo Ibirapuera que Tifanny sagrou-se a primeira mulher trans campeã da Superliga feminina. Amigo da atleta do Osasco/São Cristovão Saúde, Douglas celebrou a conquista da oposta.

"A Tifanny é maravilhosa, é minha amiga pessoal. Sou muito orgulhoso da Tifanny por tudo que ela faz, porque é difícil ser ela. Ficar aguentando crítica, hate, muita gente dando opinião e que não tem nem cabimento, não sabe nem de onde tirar esses argumentos. E ela está lá em pé, fazendo o dela, vivendo, sendo feliz, entregando. A Tifanny é um fenômeno e eu espero que ela continue assim nas próximas temporadas", comentou Douglas.