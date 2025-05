De volta aos relacionados do São Paulo, Pablo Maia celebra retorno e projeta duelo contra o Alianza Lima

Recuperado de uma lesão no tornozelo, Pablo Maia foi relacionado para o duelo entre São Paulo e Alianza Lima-PER, nesta terça-feira, pela quarta rodada da Copa Libertadores. O volante comemorou seu retorno e falou sobre a partida.

"Estou muito feliz por ter dado tudo certo na recuperação. Agora é continuar evoluindo e ganhando ritmo. Estar retornando logo em jogo de Libertadores, estou muito feliz. Que a gente possa trazer a vitória para casa", disse Pablo Maia em entrevista ao SPFC Play.

O volante de 23 anos não entra em campo desde o dia 23 de fevereiro, no duelo entre São Paulo e São Bernardo, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista, no Estádio 1º de Maio. Pablo Maia se machucou na reta final do primeiro tempo e foi substituído aos 39 minutos. O Tricolor venceu por 3 a 1.

O jogador sofreu lesão ligamentar no tornozelo direito e precisou passar por cirurgia. Neste domingo, Pablo Maia, já recuperado, treinou normalmente com o restante do elenco e foi relacionado pelo técnico Luis Zubeldía para o duelo no Peru.

"Estou muito bem, sem dor, que é o mais importante. Foi uma evolução muito boa. É importante ir lá, conseguir os três pontos e continuar somando, para que a gente possa, na reta final, decidir os jogos no Morumbis", finalizou.

Além de Pablo Maia, o zagueiro Robert Arboleda, que desfalcou o São Paulo nas últimas partidas, por conta de uma sobrecarga muscular na coxa esquerda, também foi relacionado e viajou com a delegação para Lima.

Líder do grupo D, com sete pontos, o São Paulo busca encaminhar sua classificação às oitavas de final da Copa Libertadores diante do Alianza Lima. A equipe peruana ocupa a 3ª posição, com quatro pontos. A bola vai rolar a partir das 19 horas (de Brasília), no Estádio Alejandro Villanueva.