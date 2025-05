Cruzeiro pode brigar com Palmeiras e Flamengo? Colunistas debatem

O Cruzeiro de Leonardo Jardim tem chances de brigar com Palmeiras e Flamengo pelo título brasileiro?

No Posse de Bola, os colunistas Juca Kfouri e Arnaldo Ribeiro debateram se o time estrelado tem forças para encarar os favoritos do Brasileirão após a vitória sobre o Rubro-Negro.

Juca: 'Cruzeiro do Jardim tem uma cara muito interessante'

Tecnicamente, o grande jogo da rodada do Brasileirão foi Cruzeiro 2 x 1 Flamengo. Era para ter sido 3 a 1, o Cruzeiro mereceu ganhar por mais de um gol de diferença pelo que fez no segundo tempo. Este português que está em Belo Horizonte revela-se um treinador para a gente ficar muito de olho.

Que esse Cruzeiro do Jardim tem uma cara muito interessante, tem. Mas é ainda tudo muito cedo. Olhe a campanha que o Ceará está fazendo, quem diria? Vai aguentar quanto tempo? Eu começo a fazer projeções a partir da 12ª, 13ª rodada, por enquanto é muito cedo, obviamente sem descartar Flamengo e Palmeiras, porque esses dois estarão sempre nas conjecturas.

Juca Kfouri

Arnaldo: 'Cruzeiro tem a possibilidade de complicar os favoritos'

Hoje, tem uma diferença do Cruzeiro para outras equipes que desafiam a espanholização — a quantidade de jogadores jovens e talentosos que o time tem. E que estavam misturados num elenco recheado por jogadores veteranos contratados nesta temporada. O que fez o Jardim? Foi limpando a área.

Desses pretendentes, curiosamente o Cruzeiro por estar virtualmente eliminado na Sul-Americana, pode ser um bom negócio a partir de agora. É um vexame, está zerado na Sul-Americana, mas em termos de calendário vai ajudar. E aí o Cruzeiro tem a possibilidade de complicar os favoritos no Brasileirão porque tem muitos jogadores e o técnico é bom.

Essas equipes que a gente está discutindo são equipes que investiram demais e estão colhendo a capacidade de investimento que elas têm -- são muitos bons jogadores. O Bahia tem muitos, o Palmeiras tem muitos, o Flamengo tem muitos e o Cruzeiro tem muitos. O Bragantino não tem e é a grande surpresa do campeonato até agora.

Arnaldo Ribeiro

