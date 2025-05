Corinthians x América de Cali: confira onde assistir ao jogo pela Sul-Americana

Nesta terça-feira, em confronto válido pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Corinthians recebe o América de Cali, na Neo Química Arena, às 21h30 (de Brasília).

Onde assistir: SBT, ESPN e Disney+ transmitirão o embate.

O Corinthians finalmente desencantou na Copa Sul-Americana. Na última rodada pela competição, o Timão superou a expulsão de Félix Torres e venceu o Racing, do Uruguai, por 1 a 0, na Neo Química Arena. Com o resultado, o Timão conseguiu sua primeira vitória no torneio continental. O Alvinegro chegou aos quatro pontos e segue na terceira posição do Grupo C, ficando a apenas três pontos do líder Huracán-ARG.

O Corinthians vem de vitória contra o Internacional por 4 a 2, na estreia do técnico Dorival Júnior na Arena e no Campeonato Brasileiro. O Timão jogou com um homem a mais durante boa parte do segundo tempo e chegou a ter dois gols anulados, mas viu Yuri Alberto balançar as redes no fim, anotando um hat-trick e garantindo mais três pontos para a equipe na liga nacional.

Do outro lado, o América de Cali vem de quatro partidas sem derrota (duas vitórias e dois empates), uma pela própria Sul-Americana e três pelo Campeonato Colombiano, e se encontra na segunda colocação da chave, com cinco pontos, um à frente do Alvinegro.