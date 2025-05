Corinthians x América de Cali-COL: veja informações e prováveis escalações do jogo pela Sul-Americana

Na noite desta terça-feira, o Corinthians recebe o América de Cali, da Colômbia, em compromisso válido pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A bola rola às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

As duas equipes fazem campanhas parecidas no Grupo C da Sul-Americana. O Corinthians é o terceiro colocado, com quatro pontos conquistados - soma uma vitória, um empate e uma derrota. Já o América de Cali ocupa a vice-liderança da chave, com um triunfo e dois empates, totalizando cinco pontos.

O Corinthians de Dorival Júnior chega embalado para o duelo. O Timão vem de duas vitórias consecutivas: a primeira contra o Novorizontino por 1 a 0, fora de casa, pela Copa do Brasil; e a segunda contra o Internacional por 4 a 2, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão.

O treinador terá três baixas importantes para a partida. Seguem entregues ao departamento médico o meia Rodrigo Garro (tendinopatia patelar no joelho direito) e o zagueiro Gustavo Henrique (cirurgia de hérnia inguinal). Já Félix Torres, expulso na última rodada da Sul-Americana, precisará cumprir suspensão.

Fabrizio Angileri, por sua vez, pode, quem sabe, reforçar a equipe. O lateral esquerdo ficou fora do último confronto do Corinthians por controle de carga, mas há a possibilidade de que ele retorne nesta terça-feira, já que treinou na última segunda-feira.

Do outro lado, o América de Cali também vem de bons resultados. A equipe colombiana não perde há quatro jogos entre todas as competições, com duas vitórias e dois empates. No último sábado, o time empatou sem gols com o Junior Barranquilla, fora de casa, pelo Campeonato Colombiano.

O técnico Jorge Silva terá os desfalques do goleiro Joel Graterol, que se recupera de grave contusão no joelho, e de Álvarez Balanta, que não figura entre os relacionados.

O paraguaio Juan Benítez apitará a partida, auxiliado pelos compatriotas Eduardo Cardozo e José Villagra. Ulises Mereles, também do Paraguai, estará no comando do VAR.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS X AMÉRICA DE CALI-COL

Data: 06 de maio de 2025, terça-feira



Horário: 21h30 (de Brasília)



Local: Neo Química Arena, em São Paulo



Árbitro: Juan Benítez (PAR)



Assistentes: Eduardo Cardozo (PAR) e José Villagra (PAR)



VAR: Ulises Mereles (PAR)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Hugo (Angileri); Raniele, Martínez (Maycon) e Carrillo; Romero (Igor Coronado), Memphis e Yuri Alberto.



Técnico: Dorival Júnior

AMÉRICA DE CALI: Jorge Soto; Candelo, Jean Pestaña, Brayan Medina e Marcos Mina; Cavadía (Bocanegra), Carrascal, Barrios e Juan Quintero; Vergara e Holgado.



Técnico: Jorge da Silva