Com trabalho tático, Corinthians encerra preparação para pegar América de Cali; veja provável time

O Corinthians está pronto para enfrentar o América de Cali. Na tarde desta segunda-feira, o elenco alvinegro finalizou a preparação para o confronto, válido pela fase de grupos da Copa Sul-Americana.

No CT Dr. Joaquim Grava, os jogadores abriram o dia assistindo a um vídeo com instruções táticas e, depois, realizaram uma ativação na academia. Já no gramado, o técnico Dorival Júnior comandou um exercício tático de enfrentamento. O elenco ainda trabalhou bolas paradas, tanto defensivas como ofensivas.

Para o embate, o Timão não poderá contar com três atletas. Rodrigo Garro segue em tratamento de uma tendinopatia patelar no joelho direito, enquanto Gustavo Henrique se recupera de cirurgia de hérnia. Félix Torres, por sua vez, cumprirá suspensão após ter sido expulso na última rodada da competição.

Já Fabrizio Angileri pode ser reforço. O lateral esquerdo não ficou à disposição no último sábado, na vitória por 4 a 2 sobre o Internacional, por controle de carga. Contudo, o defensor apareceu em fotos divulgadas pelo clube nesta segunda-feira e pode reforçar a equipe caso esteja apto fisicamente.

Uma provável escalação do Corinthians, portanto, tem: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Hugo (Angileri); Raniele, Martínez (Maycon) e Carrillo; Romero (Igor Coronado), Memphis e Yuri Alberto.

Corinthians e América de Cali duelam na noite desta terça-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

O Timão ocupa a terceira colocação no Grupo C do torneio continental, com quatro pontos conquistados - três a menos que o líder Huracán-ARG. Até aqui, o Alvinegro somou uma vitória, um empate e uma derrota.