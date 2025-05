Com hat-trick sobre o Inter, Yuri Alberto se torna o maior artilheiro do Corinthians no século

No último sábado, Yuri Alberto escreveu mais um capítulo marcante de sua trajetória no Corinthians. Com um hat-trick na vitória por 4 a 2 sobre o Internacional, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, o camisa 9 chegou a 68 gols com a camisa alvinegra e se isolou como o maior artilheiro do clube no século XXI.

Desde que chegou ao clube, em 2022, Yuri disputou 178 partidas, com uma média de 0,38 gol por jogo. Isso representa um gol a cada 2,6 partidas ? números que o colocam como referência ofensiva da equipe. O atacante vive grande fase em 2025 e promete ser peça fundamental no elenco agora comandado por Dorival Júnior.

Com os três gols diante de seu ex-clube, Yuri deixou para trás Ángel Romero, agora vice-líder da lista, com 67 gols. No entanto, o paraguaio também segue no atual elenco e ainda pode retomar a ponta. Jô, outro ícone da história recente corinthiana, fecha o pódio com 65 tentos marcados ao longo de três passagens.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Corinthians (@corinthians)

O top-5 ainda inclui Dentinho, com 55 gols, revelado pelo próprio Corinthians e destaque no final dos anos 2000, e Paolo Guerrero, com 54, eternizado pelo gol do título mundial de 2012. Na sequência, aparece Gil, atacante que atuou entre 2000 e 2005 e balançou as redes 53 vezes com a camisa alvinegra.

Na sétima e oitava colocações aparecem Liedson e Jadson, com 50 gols cada, mas o primeiro aparece à frente por registrar um aproveitamento maior. Liedson teve duas passagens importantes pelo clube e foi um dos protagonistas no título brasileiro de 2011, enquanto Jadson brilhou nas conquistas nacionais de 2015 e 2017.

O argentino Tévez, mesmo com uma rápida passagem, figura em nono, com 46 gols e papel decisivo no Brasileirão de 2005. Róger Guedes fecha a lista, com 43 gols. O atacante foi destaque entre 2021 e 2023, antes de se transferir para o futebol do Catar.

Com apenas 24 anos, Yuri tem potencial para ampliar ainda mais sua marca e seguir cravando seu nome entre os grandes da história do Corinthians. Com o jovem atleta à disposição, o Timão volta aos gramados nesta terça, às 21h30 (de Brasília), quando recebe o América de Cali, na Neo Química Arena, pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana.