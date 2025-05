Com Dudu perto do Atlético-MG, Cuca elogia: "É um baita jogador"

O técnico Cuca não poupou elogios ao atacante Dudu, que está perto de acertar a transferência ao Atlético-MG. Após rescindir contrato com o Cruzeiro, o jogador de 33 anos foi consultado pelo Galo e as tratativas estão caminhando para um desfecho positivo.

"O Dudu já trabalhou comigo no Palmeiras, no Cruzeiro. É um jogador que eu tenho muito apreço como pessoa e como jogador. Eu acho que ele tem muita lenha ainda pra queimar, joga em diversas posições. É um jogador inteligente, um jogador técnico e de força. Eu acho ele um baita jogador. Eu torço pra que dê certo (a negociação), para que ele possa vir e deixar a gente ainda mais fortalecido", afirmou Cuca, em coletiva após a vitória sobre o Juventude pelo Brasileirão.

Cuca e Dudu viveram momentos marcantes juntos, sobretudo no Palmeiras, em 2016, quando conquistaram o Campeonato Brasileiro. Naquele ano, o atacante acabou se tornando capitão da equipe e peça-chave na campanha do título alviverde.

A conquista foi a primeira do clube na era dos pontos corridos e marcou uma virada na trajetória do atleta no Verdão, que passou a ser visto como um dos principais nomes do elenco sob o comando do treinador.

Juntos na mesma sintonia pra virar a chave e buscar os nossos objetivos em casa e fora! ? 3PTS PRO GALO! ?? pic.twitter.com/E8h8HH9NGK ? Atlético (@Atletico) May 6, 2025

A saída de Dudu do Cruzeiro se deu após declarações públicas de insatisfação por estar no banco de Leonardo Jardim. Contratado por R$ 23 milhões no início do ano, ele marcou apenas dois gols em 17 jogos. No Atlético, aceitará uma redução salarial de cerca de 50% e chega como pedido direto de Cuca para reforçar o setor ofensivo.

Após a declaração, o jogador foi barrado do confronto diante do Vasco. Apesar disso, o treinador cruzeirense afirmou que a decisão foi uma opção técnica. No entanto, na última sexta, o Cabuloso divulgou a recisão com o jogador.

Dudu se despediu do Cruzeiro com apenas dois gols em 17 partidas disputadas.