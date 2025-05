Com despedida próxima, Abel evita pensar no Palmeiras sem Estêvão: "Vamos desfrutar"

O torcedor do Palmeiras está em ritmo de contagem regressiva para a despedida de Estêvão. Já vendido ao Chelsea, da Inglaterra, o garoto vive seus últimos momentos com a camisa do clube alviverde antes de iniciar sua trajetória no futebol europeu. Abel Ferreira, entretanto, evita olhar para a equipe alviverde sem o atacante.

O técnico foi questionado sobre o assunto após a vitória sobre o Vasco, neste domingo, em Brasília, mas ainda não pensa na saída de Estêvão. Pelo contrário. Ele quer desfrutar dos instantes finais do jovem atleta em território nacional.

"Não quero pensar nisso. Imaginem ele em um gramado top. Se todos tiverem um pouco de paciência, o treinador para onde ele for, a equipe que ele for... Mas não vou continuar, se não ele vai ficar com o ego inchado. Não quero pensar nisso, quando ele for embora será um prêmio para todos nós, para a direção e para a formação do Palmeiras. Mas não quero pensar nisso, quando chegar a hora vou resolver com o meu estafe. Vamos desfrutar, mesmo com um campo cheio de buracos, de tudo o que ele faz", afirmou.

A negociação entre Palmeiras e Chelsea por Estêvão foi fechada por 61,5 milhões de euros (R$ 358 milhões na cotação da época), tornando esta a maior venda da história do futebol brasileiro.

O Verdão já tem garantidos 45 milhões de euros e ainda pode receber mais 16,5 milhões em metas atingidas pelo atleta. A joia se juntará ao clube londrino após a disputa do Mundial de Clubes deste ano, em julho.

Promissor nas categorias de base, o atacante foi promovido à equipe profissional de forma definitiva no início do ano passado, após a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Desde então, foram 22 gols e 13 assistências 71 partidas disputadas pelo Verdão.

Com mais de um mês para a despedida, Estêvão se prepara para o próximo compromisso do Palmeiras na temporada. Nesta quarta-feira, o time de Abel Ferreira enfrenta o Cerro Porteño, no Paraguai, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília).