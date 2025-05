CBF pede "apuração rigorosa" de denúncia de racismo em jogo da Série B

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) manifestou-se, nesta segunda-feira, sobre o caso de agressão racista na partida entre Operário-PR e América-MG, pela Série B. O órgão responsável pelo futebol brasileiro encaminhou a súmula ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para "apuração rigorosa" do caso.

A situação em questão envolveu Allano, do Operário-PR, e Miguelito, emprestado pelo Santos para o América-MG. A reclamação de Allano aconteceu os 30 minutos do primeiro tempo do duelo da sexta rodada da Segunda Divisão. Ele relatou ao árbitro Alisson Sidnei Furtado ter sido vítima de ofensas racistas por parte de Miguelito.

O jogo foi paralisado conforme o protocolo antirracista, mas foi retomado 16 minutos depois. Após o apito final, Miguelito foi preso em flagrante por injúria racial pela Polícia Civil do Paraná Contudo, foi liberado após audiência de custódia que aconteceu nesta segunda-feira.

Além dele, Allano e o volante Jacy, que testemunhou a favor da vítima, foram conduzidos até a sede da 13ª Subdivisão Policial, em Ponta Grossa.

"A CBF informa que já encaminhou a súmula da partida ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), órgão responsável por conduzir uma apuração rigorosa para assegurar a devida responsabilização dos envolvidos", disse a CBF em nota.

Na súmula, o árbitro da partida relatou a alegação de Allano, mas garantiu que ninguém da arbitragem viu ou ouviu nada. O boliviano, por sua vez, seguiu em campo até ser substituído no intervalo. Dentro de campo, o Operário-PR venceu por 1 a 0. O Fantasma subiu para a 14ª posição, com sete pontos. O América-MG é o 10º colocado, com nove pontos somados.

"Relato que aos 30 min do primeiro tempo, o atleta número 29 da equipe mandante, sr. Allano Brendon de Souza Lima, veio até minha direção, alegando ter sido chamado de "preto c****" pelo atleta Miguel Angel Terceros Acuna, número 07 da equipe visitante. informo que nenhum integrante da equipe de arbitragem no campo de jogo viu e/ou ouviu tal incidente", diz parte da súmula.

O Operário-PR se manifestou após o ocorrido e repudiou o fato. Enquanto o América-MG saiu em defesa do jogador Miguelito. O Coelho afirmou que as acusações feitas pelos jogadores do Operário são "infundadas".

Confira a nota completa da CBF:

"A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) reafirma seu compromisso inabalável na luta contra o racismo no futebol. Em conformidade com sua política de tolerância zero a qualquer forma de discriminação, a entidade orienta todos os árbitros a acionarem o protocolo da CBF em casos de agressões racistas, como ocorreu no último domingo (4) na partida entre Operário-PR e América-MG, pela Série B do Campeonato Brasileiro, em Ponta Grossa.

A CBF informa que já encaminhou a súmula da partida ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), órgão responsável por conduzir uma apuração rigorosa para assegurar a devida responsabilização dos envolvidos.

Reiteramos que o futebol é um espaço de respeito, inclusão e igualdade, e que ações firmes continuarão sendo tomadas para erradicar o racismo em nosso esporte. Não há espaço para o preconceito nos campos ou na sociedade"