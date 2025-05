Casares elogia trabalho de Zubeldía e nega turbulência no São Paulo: "Muito mais do lado de fora"

O presidente do São Paulo, Julio Casares, saiu em defesa do técnico Luis Zubeldía nesta segunda-feira. Em entrevista, o mandatário tricolor destacou o bom trabalho realizado pelo treinador em 2024 e minimizou as críticas externas sobre um possível ambiente conturbado no clube.

"O Zubeldía fez uma boa temporada (2024), o São Paulo foi competitivo e enfrentou de igual para igual clubes que tiveram grandes investimentos. O trabalho dele é muito bom. Essa turbulência acontece mais fora do que dentro. O São Paulo acredita e está contente com o Zubeldía. Garanto que aqui dentro nunca teve nenhuma precipitação, ele nos conhece, sabe que estamos juntos nos treinos, nas viagens, e conta com a nossa alegria e satisfação desse trabalho que ele fez, não só no melhor momento, mas também no pior", afirmou à TNT Sports.

Zubeldía vive um bom momento à frente do São Paulo. Em 11 jogos disputados, são quatro vitórias e sete empates. A maior série invicta do argentino no comando do São Paulo ocorreu logo no início de seu trabalho. Em seus primeiros 12 jogos pelo clube, o Tricolor somou oito vitórias e quatro empates.

O São Paulo, inclusive, é o único time que ainda não perdeu no Campeonato Brasileiro, com nove pontos somados em seis rodadas, e ocupa atualmente a décima colocação. Na Libertadores, o time também segue invicto sob o comando do argentino, com sete somados, na primeira colocação do Grupo D.

Além de elogiar Zubeldía, Casares também rebateu as críticas em relação ao tamanho do elenco são-paulino. Segundo o presidente, as ausências por lesão atrapalharam o desempenho da equipe, mas a diretoria optou por manter a confiança nos atletas que já estavam no grupo.

"Às vezes nós somos criticados que o elenco é curto, mas perdemos jogadores com graves contusões. O Pablo Maia, o Lucas, o Oscar, o Luiz Gustavo. Você não pode, em razão disso, sair contratando no outro dia, porque há expectativa de retornos, como todos estão retornando, salvo o Luiz Gustavo. Temos uma base com boa perspectiva e um técnico que enxerga, tem diálogo com a diretoria. Nós nunca tivemos essa turbulência, que eu sempre disse que era muito mais do lado de fora do que do lado de dentro", completou Casares.

O São Paulo volta a campo nesta terça-feira, às 19h (de Brasília), quando visita o Alianza Lima, no Estádio Alejandro Villanueva, em confronto válido pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.