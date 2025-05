Carabobo x Botafogo: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Libertadores

O Botafogo visita o Carabobo nesta terça-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Misael Delgado, pela quarta rodada do Grupo A da Copa Libertadores.

ONDE ASSISTIR



A partida será transmitida por ESPN 4 e Disney+.

O Botafogo jogará pressionado pela necessidade de uma vitória frente ao lanterna do grupo, que soma apenas um ponto. Com três, o Botafogo é o terceiro colocado, atrás de Estudiantes e Univesidad de Chile. O atual campeão, em caso de tropeço, ficaria em situação delicada. Ganhando, embola a chave, uma vez que chilenos e argentinos duelam na quarta-feira, em Santiago.

Amanhã o Glorioso volta a campo pela Conmebol Libertadores! ?? #VamosBOTAFOGO ? Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/qqr6jidjT3 ? Botafogo F.R. (@Botafogo) May 5, 2025

Renato Paiva, técnico do Botafogo, espera que sua equipe consiga superar o desgaste físico e os constantes erros de finalização para poder vencer na Venezuela.

"Como projeto normalmente dois jogos de uma vez, já temos em mente o que podemos produzir nesta partida. O importante é que estejam todos bem fisicamente e que consigamos aproveitar melhor as oportunidades de gol que aparecerem", afirmou o português.

Para este jogo, a principal dúvida do Botafogo está no setor de criação, já que Savarino é desfalque certo. Com o baixo rendimento, dificilmente Patrick de Paula será mantido na posição. Assim, Jeffinho deve ganhar a vaga, atuando mais recuado.

Pelo lado do Carabobo, o técnico Diego Merino não se ilude com o atual momento do Botafogo, que vem de uma derrota por 1 a 0 para o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro.

"O Botafogo manteve uma base que conquistou algo que poucos conseguiram no ano passado: ganhar dois torneios grandes, como Libertadores e Campeonato Brasileiro. Esperamos muitos problemas neste jogo", disse o treinador.

No fim de semana, o Carabobo venceu o Metropolitanos por 3 a 1 e largou bem no Campeonato Venezuelano. O time vai ter a base que empatou com a Universidad de Chile por 1 a 1 na rodada passada.

FICHA TÉCNICA



CARABOBO x BOTAFOGO

Local: Estádio Misael Delgado, em Valencia (Venezuela)



Data: 6 de maio de 2025, terça-feira



Horário: 19h (de Brasília)



Árbitro: Carlos Paul Benítez (Paraguai)



Assistentes: Miclíades Saldívar (Paraguai) e Eduardo Britos (Paraguai)



VAR: Franklin Congo (Equador)

CARABOBO: Lucas Bruera, Marcel Guaramato, Norman Rodríguez, Leonardo Aponte e Miguel Pernía; Matías Núñez, Gustavo Gonzalez, e Juan Pérez; Joshuan Berríos, Cristián Cañozales e Edson Tortolero



Técnico: Diego Merino

BOTAFOGO: John, Vitinho, Danilo Barbosa, Jair e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Jeffinho; Artur, Igor Jesus e Gonzalo Mastriani



Técnico: Renato Paiva