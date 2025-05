Campeão olímpico Gary Hall Jr. recebe réplicas de 10 medalhas perdidas nos incêndios de Los Angeles

LAUSANNE, Suíça (Reuters) - O múltiplo campeão olímpico de natação Gary Hall Jr. recebeu réplicas de suas 10 medalhas olímpicas na segunda-feira, depois que as originais foram destruídas durante os incêndios florestais de Los Angeles em janeiro.

As medalhas foram entregues pelo presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, durante uma cerimônia na sede do órgão dirigente dos Jogos, em Lausanne.

"Obrigado pelas medalhas", disse Hall Jr. em um breve discurso. "Nunca antes 10 medalhas olímpicas foram substituídas. Provavelmente porque ninguém havia perdido 10 medalhas até então. Vou cuidar melhor delas."

Hall representou os Estados Unidos nas Olimpíadas de 1996, 2000 e 2004, ganhando cinco medalhas de ouro, três de prata e duas de bronze em Atlanta, Sydney e Atenas.

O ex-atleta de 50 anos foi forçado a deixar as medalhas em sua casa em Pacific Palisades durante os incêndios que devastaram a área de Los Angeles.

"Quando lemos sua trágica história de perda da sua casa, de todos os seus bens e de todas as suas propriedades, isso tocou diretamente nosso coração", disse Bach.

Os incêndios florestais mataram pelo menos 29 pessoas e destruíram grande parte dos bairros de Altadena e Pacific Palisades, em Los Angeles, deixando dezenas de milhares de pessoas desalojadas. Especialistas estimam que o desastre natural foi o mais caro da história dos EUA.

Los Angeles sediará os próximos Jogos Olímpicos em 2028.

(Reportagem de Karolos Grohmann)