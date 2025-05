Caixinha se irrita, desiste de acordo e cobra R$ 15 mi do Santos na Justiça

Do UOL, em Santos (SP)

O técnico Pedro Caixinha entrou com uma ação na Fifa contra o Santos.

O que aconteceu

Caixinha cobra pouco mais de R$ 15 milhões do Santos na Fifa. O Peixe não pagou a rescisão contratual.

O treinador português buscou um acordo, mas se irritou com a direção santista e decidiu pelo processo. Ele foi demitido há três semanas.

O contrato previa o pagamento da multa à vista em 10 dias, porém, o Santos ofereceu inicialmente um parcelamento de três anos. Esse prazo extrapolaria a atual gestão de Marcelo Teixeira, que se encerra no fim de 2026.

O Peixe recuou e ofereceu o parcelamento até dezembro do próximo ano, o que também foi recusado por Pedro Caixinha. Diante desse impasse, a Fifa foi acionada.

Duas situações irritaram Caixinha: a rescisão unilateral e uma entrevista do presidente Marcelo Teixeira ao UOL. Até então, o profissional admitia um acordo.

O Santos rescindiu o contrato de Pedro Caixinha na CBF sem o consentimento do técnico para poder registrar Cleber Xavier, o novo treinador. Caixinha também pede explicações da confederação.

Na última sexta-feira, o presidente Marcelo Teixeira disse que Caixinha mandou uma mensagem "cordial" sobre o acordo, o que é negado pelo treinador. Ele se incomodou com a declaração e solicitou o processo. Essa informação foi inicialmente publicada pela "Trivela".

Por que uma multa tão alta?

O CEO Pedro Martins negociou a multa rescisória de pouco mais de R$ 15 milhões. O acordo foi feito no fim de 2024. Foi Pedro Martins quem tentou evitar o processo atual de Caixinha.

Naquele momento, Pedro Caixinha negociava com o Atlético-MG e essa multa foi uma forma de convencer o treinador. A negociação com o Santos foi rápida.

Outra justificativa para o alto valor foi o histórico de muitas trocas no comando santista. No fim das contas, o Santos manteve sua "regra" de demitir treinadores rapidamente e precisou arcar com a multa.