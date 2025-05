Bragantino engata a quinta, bate Mirassol e cola na liderança do Brasileiro

Do UOL, em São Paulo

O Bragantino usou a força (e a habilidade) de Isidro Pitta nos acréscimos, bateu o Mirassol por 1 a 0 em casa e colou na liderança do Campeonato Brasileiro. Foi a quinta vitória seguida da equipe de Fernando Seabra no torneio nacional.

O jogo serviu como inauguração do Estádio Cícero de Souza Marques. O local será a casa do clube de Bragança Paulista durante a demolição do tradicional Nabi Abi Chedid.

Com o resultado, o time mandante chegou aos 16 pontos e, apenas pelo saldo, ficou atrás do Palmeiras, que ainda é líder. O Mirassol, por outro lado, estacionou nos 7 pontos e segue na parte inferior da tabela.

Os times voltam a campo no sábado em compromissos do Brasileirão. O Bragantino vai a Porto Alegre encarar o Grêmio, enquanto o Mirassol recebe o Corinthians no José Maria de Campos Maia.

Como ficou o top 3 da tabela

1 - Palmeiras: 16 pontos (saldo +5)

2 - Bragantino: 16 pontos (saldo +4)

3 - Flamengo: 14 pontos (saldo +12)

Como foi o jogo

O 1° tempo teve um esboço de pressão do Bragantino, que parou em Walter e acabou perdendo o ímpeto ao longo dos 45 minutos. O Mirassol, por outro lado, esbarrou em uma organizada defesa rival e só acertou o gol uma vez, com Reinaldo, em um cruzamento que virou chute em falta na ponta direita.

Na etapa final, o ritmo caiu de vez, mas Isidro Pitta garantiu a vitória dos donos da casa já nos acréscimos. O atacante protagonizou um lindo domínio em lançamento do zagueiro Pedro Henrique, tirou a marcação com o corpo e bateu cruzado ao gol.

Gols e destaques

Walter, inspirado, fecha o gol. O duelo até começou com o Mirassol assustando os adversários em tentativa de Edson Carioca, mas foi o goleiro dos visitantes quem apareceu: depois de ser surpreendido por uma bola na trave de Jhon Jhon, o estreante Walter fez uma defesa de cinema em cobrança de falta de Juninho Capixaba.

Walter faz defesa durante Bragantino x Mirassol, jogo do Brasileirão Imagem: Pedro Zacchi/Agência Mirassol

Bola alta vira arma. Diante de defesas bem organizadas e cedendo poucos espaços, as equipes passaram a explorar as bolas altas. Reinaldo, em um "chute-cruzamento", obrigou Cleiton a trabalhar, enquanto Lucas Barbosa, após bate-rebate em cruzamento de Hurtado, acertou a trave em lance que acabou invalidado por impedimento.

Edson Carioca inferniza. Depois de um fim de 1° tempo morno, a etapa final ganhou emoção rápido — e muito graças a Edson Carioca, que atormentou os zagueiros rivais: primeiro, ele parou em Cleiton, depois cruzou para Fabrício Daniel errar a cabeçada e, por fim, ficou no quase em chute cruzado que acabou desviado.

Refresco em campo diante da falta de criatividade. Tanto Fernando Seabra quanto Rafael Guanaes optaram por fazer mudanças duplas já na casa dos 15 minutos na tentativa de deixar o jogo menos truncado. O técnico do Bragantino acionou Matheus Fernandes e Mosquera, enquanto o comandante do Mirassol apostou em José Aldo e Yago Felipe. A cena quase se repetiu dez minutos depois, mas os donos da casa mexeram apenas uma vez contra duas dos visitantes.

Cristian, do Mirassol, em ação durante jogo contra o Bragantino pelo Brasileirão Imagem: Pedro Zacchi/Agência Mirassol

Cleiton aparece com defesa monumental. O ritmo não era empolgante até os 41 minutos, quando o Mirassol escapou pela ponta esquerda e causou perigo. Iury Castilho recebeu e fez o pivô para Negueba, que ajeitou o corpo com liberdade e caprichou no chute — Cleiton se esticou e protagonizou linda defesa.

Pitta decide. O jogo caminhava para o 0 a 0, mas Isidro Pitta marcou. Substituto de Vinicinho, o centroavante recebeu lançamento ainda do campo de defesa, dominou com extrema categoria e, após driblar a marcação com um jogo de corpo, não deu chance de defesa para Walter em chute cruzado: 1 a 0.

FICHA TÉCNICA

BRAGANTINO 1x0 MIRASSOL

Data e horário: 5 de maio, às 19h (de Brasília)

Competição: 7ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

Árbitro: Lucas Canetto Bellote

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Evandro de Melo Lima

VAR: Ilbert Estevam da Silva

Cartões amarelos: Neto Moura, José Aldo (MIR)

Cartões vermelhos: não houve

Gol: Isidro Pitta (BGT), aos 47 min do 2° tempo

BRAGANTINO: Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán e Juninho Capixaba; Gabriel (Fabinho), Eric Ramires (Matheus Fernandes) e Jhon Jhon (Laquintana); Vinicinho (Isidro Pitta), Lucas Barbosa (Mosquera) e Sasha. Técnico: Fernando Seabra

MIRASSOL: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura (José Aldo), Danielzinho e Gabriel (Yago Felipe); Fabrício Daniel (Clayson), Edson Carioca (Negueba) e Cristian (Iury Castilho). Técnico: Rafael Guanaes