Bragantino bate Mirassol e tira Flamengo da vice-liderança do Brasileiro

Nesta segunda-feira, no Estádio Cícero de Souza Marques, o RB Bragantino ficou no empate de 0 a 0 contra o Mirassol, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O gol dos mandantes foi marcado por Isidro Pitta, no apagar das luzes em Bragança Paulista (SP).

Diante da vitporia na estreia da nova casa, o Massa Bruta sobre para a segunda colocação, com 16 pontos, despachando o Flamengo ao terceiro lugar. A equipe, porém, poderia assumir a liderança em caso de vitória por dois ou mais gols de diferença, já que o Palmeiras, líder com 17, tem oito gols marcados e cinco de saldo. O time de Bragança tem nove tentos marcados e saldo de quatro.

Já o Mirassol, que tem sete pontos, fica na 16ª colocação, com a mesma pontuação do Fortaleza, primeito time na zona de rebaixamento.

Pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, o RB volta aos gramados para enfrentar o Grêmio, neste sábado, às 18h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio. Já o Mirassol tem como próximo compromisso o Corinthians, no mesmo dia e horário, no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia.

O GOL

O gol do RB Bragantino saiu aos 47 minutos do segundo tempo. Pedro Henrique fez um ótimo lançamento para Isidro Pitta, que, dentro da área, dominou e mandou de canhota no canto inferior esquerdo de Walter.

FICHA TÉCNICA



RB Bragantino 1 x o Mirassol

Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)



Data: 5 de maio de 2025 (segunda-feira)



Horário: às 19h (de Brasília)



Árbitro: Lucas Canetto Bellote (SP)



Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)



VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)



Cartões amarelos: Isidro Pitta (TB Bragantino); Neto Moura e José Aldo (Mirassol)

GOL: Isidro Pitta, aos 47? do 2ºT (RB Bragantino)

RB Bragantino: Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Rodríguez e Juninho Capixaba; Gabriel (Fabinho), Ramires (Matheus Fernandes) e John John (Laquintana); Vinicinho (Isidro Pitta), Eduardo Sasha e Lucas Barbosa (Henry Mosquera)



Técnico: Fernando Seabra

Mirassol: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura (José Aldo), Danielzinho e Gabriel (Yago Felipe); Fabricio Daniel (Negueba), Edson Carioca (Clayson) e Cristian Renato (Iury Castilho)



Técnico: Rafael Guanaes