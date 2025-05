Belal Muhammad esnoba Ian Garry no UFC 315: "Não tem como esse cara ser o reserva"

O campeão dos meio-médios do UFC (77 kg), Belal Muhammad, não se mostrou impressionado com a tentativa de Ian Machado Garry de se colocar como próximo desafiante ao título da categoria. Mesmo após ser confirmado como reserva da luta principal do UFC 315 - que marca a primeira defesa de cinturão do norte-americano contra Jack Della Maddalena - o irlandês não parece ter convencido o detentor do título.

Durante participação no podcast "The Anik & Florian", Belal revelou que sequer foi informado da escolha de Garry como suplente oficial para o combate. Além disso, questionou tanto o momento da decisão quanto o desempenho mais recente do atleta europeu, que superou Carlos Prates no UFC Kansas City.

"Não tem como esse cara ser o reserva. Ele parecia que tinha apanhado, especialmente no quinto round . Vai bater o peso de novo, e isso vai valer a pena? Porque eu não vou me retirar, e sei que o Jack também não vai, vindo da Austrália", disparou o campeão, colocando em dúvida a efetividade da estratégia adotada pelo rival.

Apesar da ausência de um desafiante incontestável após a lesão de Shavkat Rakhmonov, Muhammad acredita que há outros nomes mais qualificados na corrida pelo cinturão. Entre eles, destacou Sean Brady, que venceu Leon Edwards recentemente, e também o ex-campeão Kamaru Usman, que enfrenta Joaquin Buckley no mês que vem.

"Mas nunca se sabe o que o UFC quer... Acho que se o Kamaru vencer, eles vão deixar ele furar a fila, com certeza", avaliou, sugerindo que uma única vitória pode recolocar o nigeriano na disputa direta pelo título.

As declarações revelam o cenário de incerteza que domina a divisão até 77 kg e reforçam a concorrência acirrada entre os principais nomes da categoria. Para Garry, atuar como reserva no UFC 315 pode representar uma jogada estratégica, mas, na visão de Muhammad, ainda não é o suficiente para garantir uma chance de disputar o cinturão.

Brasil no UFC 315

O evento deste sábado (10), em Montreal (CAN), terá como atração principal a luta pelo título entre Belal Muhammad e Jack Della Maddalena. Além disso, o card conta com a presença de brasileiros em combates de destaque. No card principal, José Aldo enfrenta Aiemann Zahabi, enquanto Natália Silva mede forças com Alexa Grasso. Já nas preliminares, Jéssica 'Bate-Estaca' encara Jasmine Jasudavicius, e Bruno 'Blindado' duela com Marc-André Barriault.

