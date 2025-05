Avaí busca retomar liderança da Série B em duelo com o Goiás fora de casa

Goiás e Avaí fazem um duelo isolado nesta segunda-feira, às 19h, dando sequência à sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogando em casa, no estádio Hailé Pinheiro, a Serrinha, em Goiânia (GO), o time esmeraldino quer se manter nas primeiras colocações, mesmo objetivo dos catarinenses.

O Goiás vem de vitória diante do Botafogo-SP, por 1 a 0, fora de casa. Com isso, soma dez pontos e iniciou a rodada na quinta colocação. Como mandante, já fez dois jogos: venceu o Amazonas, por 1 a 0, e empatou com o clássico com o Vila Nova, por 2 a 2.

O Avaí ainda está invicto na competição, iniciou a rodada na liderança, com 11 pontos, e busca retomar a posição. Após dois empates, emplacou três vitórias seguidas, contra Operário-PR, por 1 a 0, Amazonas, por 2 a 0, e América-MG, por 3 a 0. Como visitante, além do triunfo diante dos amazonenses, empatou com o Cuiabá, por 2 a 2.

A rodada só terminará na terça-feira com mais dois jogos. CRB e Cuiabá duelam no Rei Pelé, em Maceió (AL), às 19h30, e Athletic e Vila Nova jogam às 21h30 no Independência, em Belo Horizonte (MG).

Confira os jogos da 6ª rodada da Série B:

SEGUNDA-FEIRA

19h

Goiás x Avaí

TERÇA-FEIRA

19h30

CRB x Cuiabá

21h30

Athletic x Vila Nova