Árbitro relata na súmula acusação de racismo de ex-Santos na Série B

O árbitro Alisson Sidnei Furtado relatou na súmula a acusação de racismo de Allano, do Operário-PR, contra Miguelito, do América-MG. O boliviano — que pertence ao Santos e está emprestado ao time mineiro — teria chamado o adversário de "preto cagão".

O que aconteceu

Furtado informou que nenhum "integrante da equipe de arbitragem no campo de jogo viu e/ou ouviu tal incidente". Mesmo assim, a partida foi paralisada e o protocolo antirracista foi ativado.

O árbitro paralisou a partida e ativou o protocolo antirracista diante da confusão no gramado. O jogador do Operário-PR precisou ser contido pelos companheiros enquanto tentava reagir.

Segundo Furtado, "até o término da presente súmula, não foi apresentado nenhum boletim de ocorrência a equipe de arbitragem". O episódio ocorreu aos 30 minutos do 1° tempo, pouco antes de uma cobrança de falta na lateral do gramado.

A interrupção da partida durou 16 minutos e contou com nova confusão, desta vez entre torcedores do time paranaense com os reservas do América-MG. Um homem chegou a ser retirado das arquibancadas pela polícia.

Sem câmeras capturando o momento, o jogo foi retomado com os dois jogadores em campo e, somente no intervalo, Miguelito acabou substituído por Benítez. Allano, por outro lado, continuou no gramado visivelmente revoltado.

O que diz a súmula

Relato que aos 30 min do primeiro tempo, o atleta numero 29 da equipe mandante, sr. Allano Brendon de Souza Lima, veio até minha direção, alegando ter sido chamado de "preto cagão" pelo atleta Miguel Angel Terceros Acuna, numero 07 da equipe visitante. Informo que nenhum integrante da equipe de arbitragem no campo de jogo viu e/ou ouviu tal incidente.

Após a comunicação do atleta da equipe mandante, imediatamente foi realizado o protocolo antirracismo, em sua primeira etapa, a qual consiste na paralisação do jogo, realização do gestual antirracista e o anuncio feito no estádio explicando o motivo da paralisação do jogo e que se o incidente não cessasse, a partida seria interrompida.

Em tempo, informo que, enquanto os suplentes de ambas as equipes retornavam aos seus respectivos bancos de reservas, o atleta número 04 da equipe visitante, sr. Pedro Henrique Barcelos da Silva, noticiou que membro da comissão técnica de sua equipe foi atingido por líquido não identificado e cusparada vinda de um torcedor que se localizava no local destinado aos torcedores da equipe mandante. Devido a alegação dos jogadores suplentes da equipe visitante de falta de segurança para o retorno ao banco de reservas, foi aguardado a chegada da Polícia Militar, a qual identificou o infrator e o retirou das imediações. Após a retirada, os atletas retornaram ao banco de suplentes. Até o término da presente súmula, não foi apresentado nenhum boletim de ocorrência a equipe de arbitragem.

Por fim, relato que aos 30 min do segundo tempo foi arremessado um copo com líquido não identificado em direção de atleta da equipe visitante enquanto o mesmo se posicionava para a cobrança de tiro de canto em favor de sua equipe. O copo foi arremessado por sujeito não identificado que se situava no espaço destinado aos torcedores da equipe mandante e não atingiu ninguém.

Assista ao momento

O duelo entre Operário e América Mineiro, pela Série B, ficou paralisado por cerca de 16 minutos por uma acusação de racismo que teria sido cometido por Miguelito, do América, contra Allano, do Operário.pic.twitter.com/DQse56yi93 -- Por Fora das Quatro Linhas (@pfqloficial) May 5, 2025

Quem é Miguelito?

Miguelito surgiu como uma grande promessa na base do Santos, mas nunca conseguiu sequência no profissional e foi emprestado. O jovem tem 21 anos.

Ele é titular da seleção boliviana e já marcou cinco gols na atual edição das Eliminatórias Sul-Americanas.