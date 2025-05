Alianza Lima x São Paulo: veja informações e prováveis escalações do duelo pela Libertadores

Nesta terça-feira, em confronto válido pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores, o São Paulo visita o Alianza Lima, no Estádio Alejandro Villanueva, às 19h (de Brasília).

O São Paulo conquistou o sexto empate em sete rodadas no Campeonato Brasileiro na última sexta-feira, após ficar no 0 a 0 diante do Fortaleza, no Morumbis. O Tricolor ocupa a 10ª posição, com nove pontos conquistados.

Já pela Copa Libertadores, a equipe do técnico Luis Zubeldía lidera o grupo D, com sete pontos somados. No último compromisso pela competição continental, o São Paulo bateu o Libertad por 2 a 0, no dia 23 de abril, no Estádio Tigo La Huerta.

Para o duelo, Luis Zubeldía deve contar com o retorno do zagueiro Arboleda, que retorna após se recuperar de uma sobrecarga muscular. O meio-campista Pablo Maia, que havia sofrido uma lesão ligamentar no tornozelo direito, ainda é dúvida. Ambos os atletas viajaram com a delegação na noite do último domingo.

Enquanto isso, os meio-campistas Oscar, Luiz Gustavo e Henrique, o lateral Igor Vinícius e o atacante Calleri, permanecem fora.

Por outro lado, o Alianza Lima foi derrotado pelo Cienciano por 1 a 0, na última sexta-feira, pela 11ª rodada do Campeonato Peruano. O resultado encerrou uma sequência de três vitórias seguidas da equipe, que ocupa a 5ª posição, com 19 pontos. Na Libertadores, o Alianza Lima é o 3º colocado da chave, com quatro pontos conquistados.

O técnico Néstor Gorosito deve contar com o retorno do atacante Alan Cantero. Contudo, o meia Pablo Cappelini segue suspenso após cometer ato xenofóbico contra um atleta do Boca Juniors e o volante Jean Archimbaud se encontra contundido.

FICHA TÉCNICA



ALIANZA LIMA X SÃO PAULO

Local: Estádio Alejandro Villanueva, em La Victoria, no Peru



Data: 6 de abril de 2025, terça-feira



Horário: 19h (de Brasília)



Árbitro: Andrés Matonte



Assistentes: Nicolas Taran e Carlos Barreiro



VAR: Andrés Cunha

Técnico: Néstor Gorosito

SÃO PAULO: Rafael; Cédric, Arboleda, Ferraresi (Sabino), Wendell; Alisson, Bobadilla, Matheus Alves; Lucas, Luciano e André Silva



Técnico: Luis Zubeldía