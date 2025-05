Alianza Lima x São Paulo: saiba onde assistir ao jogo pela quarta rodada da Copa Libertadores

Nesta terça-feira, o São Paulo visita o Alianza Lima, do Peru, pela quarta rodada da Copa Libertadores. A bola vai rolar a partir das 19 horas (de Brasília), no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima.

Onde assistir

A partida entre São Paulo e Alianza Lima vai ter transmissão da ESPN e do Disney+ (streaming). Além disso, os torcedores também podem acompanhar os lances em tempo real aqui no site da Gazeta Esportiva.

Domingo de treino para o Tricolor! A comissão técnica comandou um coletivo com a participação de atletas da base.#VamosSãoPaulo ?? ? Fellipe Lucena / saopaulofc pic.twitter.com/sqgcqcVqhD ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 4, 2025

Como chegam as equipes?

O São Paulo conquistou o sexto empate em sete rodadas no Campeonato Brasileiro na última sexta-feira, após ficar no 0 a 0 diante do Fortaleza, no Morumbis. O Tricolor ocupa a 10ª posição, com nove pontos conquistados. Pela Copa Libertadores, a equipe do técnico Luis Zubeldía lidera o grupo D, com sete pontos somados.

No último compromisso pela competição continental, o São Paulo bateu o Libertad por 2 a 0, no dia 23 de abril, no Estádio Tigo La Huerta.

Por outro lado, o Alianza Lima foi derrotado pelo Cienciano por 1 a 0, na última sexta-feira, pela 11ª rodada do Campeonato Peruano. O resultado encerrou uma sequência de três vitórias seguidas da equipe, que ocupa a 5ª posição, com 19 pontos.

Na Libertadores, o Alianza Lima é o 3º colocado da chave, com quatro pontos conquistados.