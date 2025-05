Alexander-Arnold confirma saída do Liverpool e se aproxima de ser anunciado pelo Real Madrid

Um dos jogadores mais identificados com o clube, o defensor Alexander-Arnold anunciou nesta segunda-feira que está deixando o Liverpool ao fim da temporada. A divulgação foi feita pelo próprio atleta por meio de um vídeo onde ele confirma que está de saída e terá um novo desafio na carreira.

O fim de ciclo do lateral-direito no atual campeão inglês tem uma relação direta com uma provável transferência para o Real Madrid, já que o atleta já havia manifestado interesse em defender a equipe merengue.

No vídeo, ele reforça ligação com a agremiação, diz que iniciar um novo capítulo em sua trajetória não foi uma decisão fácil, mas afirmou ter cumprido a sua missão com a conquista do título nacional deste ano.

"Depois de 20 anos no Liverpool, chegou a hora de confirmar minha saída no final da temporada. Esta é, sem dúvida, a decisão mais difícil que já tomei na vida. Sei que muitos de vocês se perguntaram por que ou ficaram frustrados por eu não ter falado sobre isso ainda, mas sempre foi minha intenção manter meu foco total nos melhores interesses da equipe, que era garantir o número 20. Este clube tem sido minha vida inteira - meu mundo inteiro - por 20 anos. Da Academia até agora, o apoio e o amor que senti de todos permanecerão comigo para sempre", diz parte do trecho da postagem do atleta.

Alexander-Arnold também externou a necessidade de trilhar por novos caminhos e colocou essa nova etapa da sua trajetória como um crescimento pessoal e profissional. Por fim, fez um agradecimento a todos que, de alguma forma fizeram parte de sua história no Liverpool.

"Nunca conheci nada além disso Liverpool) e esta decisão significa vivenciar um novo desafio, sair da minha zona de conforto e me superar profissionalmente e pessoalmente. Dei tudo de mim todos e dias em que estive aqui", afirmou antes de citar as pessoas que contribuíram para o seu sucesso no time inglês.

"Agradeço a todos - meus treinadores, meus dirigentes, meus companheiros de equipe, a comissão técnica e nossa incrível torcida - pelos últimos 20 anos. Tive a sorte de viver meus sonhos aqui e jamais, jamais, deixarei de lado os momentos especiais que tive a sorte de viver com todos vocês", declarou.

Aos 26 anos, o jogador tem sido alvo do Real Madrid desde o início da temporada. Com vários títulos no currículo, ele tem como conquista mais relevante o troféu da Liga dos Campeões de 2018/2019. O jogador ainda esteve em campo, e deu a volta olímpica, ao arrebatar o Mundial de Clubes na decisão com o Flamengo. Na ocasião, os ingleses venceram o duelo por 1 a 0, gol de Roberto Firmino, anotado na prorrogação.