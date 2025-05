Alex Poatan prestigia evento do Rizin e celebra primeira visita ao Japão

Ex-campeão do peso-médio (84 kg) e meio-pesado (93 kg) do UFC, Alex 'Poatan' foi uma das atrações especiais do evento Otoko Matsuri, realizado no último domingo (4), no Japão. O brasileiro subiu ao palco do Rizin e aproveitou a ocasião para celebrar sua primeira visita ao país asiático, demonstrando entusiasmo e respeito pela cultura local (clique aqui ou veja o vídeo abaixo).

Durante sua participação, elogiou o comportamento e a receptividade dos japoneses. "É um sonho ver a educação dessa galera. É um povo diferente. Estou muito feliz de estar conhecendo o Japão. É minha primeira vez aqui, mas, com certeza, quero vir mais vezes porque eu estou adorando", declarou, visivelmente impressionado.

Empolgado com a experiência, o lutador ainda se arriscou no idioma local, arrancando aplausos ao encerrar sua fala com um simpático "Arigato gozaimasu", expressão tradicional de agradecimento em japonês - equivalente a um "muito obrigado".

"Amarelou" no sumô

Durante a viagem, Poatan também protagonizou um momento bem-humorado ao visitar um dojo tradicional de sumô. Lá, acompanhou de perto a rotina intensa dos atletas e chegou a encarar um dos lutadores, simulando um possível desafio. No entanto, ao avaliar o tamanho do adversário, recuou sorrindo e brincou: "Vou nada", arrancando risadas ao se afastar. A cena foi registrada e publicada em seus stories no Instagram.

