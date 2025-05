Wesley, do Flamengo, é o melhor lateral sub-23 do Brasil, diz estudo

O CIES Football Observatory realizou um estudo sobre o desempenho de jogadores fora das grandes ligas europeias e elegeu Wesley, do Flamengo, como o melhor lateral sub-23 do Brasil. Além dele, outro brasileiro figura na lista: o lateral Rikelme, ex-Cuiabá e atualmente no Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes,

Nos critérios de avaliação do CIES Football Observatory, o jogador de 21 anos teve uma nota de 85,3 dos 100 pontos possíveis. Wesley é seguido por Mario Mitaj, do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, e Elias Báez, do San Lorenzo.

Wesley é um dos jogadores mais importantes no esquema de Filipe Luís. Na atual temporada, o lateral tem 17 jogos, um gol e três assistências, além de ter conquistado a Supercopa e o Campeonato Carioca.

Especulado pelo Real Madrid na última Data Fifa, Wesley deve ser um dos grandes alvos na próxima janela de transferências, que se inicia no dia 1° de julho. Caso negocie o atleta, é esperado que o Flamengo peça algo em torno de 50 milhões de euros (cerca de R$ 319,9 milhões).

Enquanto a janela de transferências não abre, o Flamengo se prepara para a continuidade da temporada. Atualmente, o Rubro-Negro é o líder do Brasileirão, com 14 pontos.