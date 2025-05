Mesmo vice, Bruninho resgata em casa equilíbrio emocional perdido na Itália

Foram oito temporadas longe do Brasil e, no seu retorno, Bruninho escolheu justamente o time da cidade onde viveu durante sua infância e deu os primeiros passos no vôlei: Campinas. Com o Vôlei Renata, o levantador não só conquistou a vaga na final da Superliga (vencida pelo Sada Cruzeiro por 3 a 1), como resgatou o próprio equilíbrio emocional.

Bruninho estava vivendo na Itália, país do Modena - equipe que defendeu por anos. O capitão da seleção brasileira teve muitas alegrias na Europa, mas acabou perdendo o brilho. Sentia-se sozinho. Tal situação o fez refletir sobre um novo rumo que queria dar à carreira para ampliar os momentos que considera essenciais em sua vida pessoal.

"O vôlei segue sendo algo que eu amo fazer. É isso que me move a ter aceitado esse novo desafio em Campinas, mas entendendo que outras prioridades também merecem fazer parte da minha vida. Estar perto da minha família, poder valorizar coisas simples, como um almoço de domingo numa folga, um churrasco em família, ou ver meus amigos", disse Bruninho.

A mudança, segundo o levantador, fez com que ele se tornasse uma pessoa mais positiva e estável no dia a dia. Tudo isso também foi possível graças ao apoio da equipe que o acolheu em Campinas.

"O apoio deles me ajudou muito e eu fico feliz demais em conseguir contribuir. Está sendo muito especial poder continuar ajudando esse projeto a crescer", destacou Bruninho.