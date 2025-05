Veja o momento da lesão de Deiveson Figueiredo no UFC Des Moines

O combate entre Deiveson Figueiredo e Cory Sandhagen, realizado no último sábado (3) em Des Moines, teve um desfecho dramático após o paraense sofrer uma lesão no joelho. O ex-campeão peso-mosca estava em busca de se firmar na divisão dos pesos-galos (61 kg), mas a contusão acabou interrompendo sua recuperação, resultando em um nocaute técnico a favor de Sandhagen (clique aqui ou veja o vídeo abaixo).

A luta foi marcada por um controle técnico do norte-americano, que, com seu alcance e habilidade, levou a disputa para o solo em diversas ocasiões. O 'Deus da Guerra' ainda tentou reagir, mas no segundo round, ao tentar se levantar após um golpe, acabou forçando o joelho, o que comprometeu sua mobilidade. Ao sinalizar a dor, a luta foi interrompida, decretando a vitória de Sandhagen por nocaute técnico.

Agora, Figueiredo, que vinha de outra derrota recente, terá que passar por exames médicos para avaliar a gravidade da lesão e a duração da recuperação, o que pode afastá-lo dos octógonos por um tempo. Já Cory Sandhagen, com a vitória, se consolida como um dos principais nomes na corrida pelo título da categoria.

Confira todos os resultados do UFC Des Moines abaixo:

Cory Sandhagen venceu Deiveson Figueiredo por nocaute técnico no segundo round

Reinier de Ridder venceu Bo Nickal por nocaute no segundo round

Daniel Rodriguez venceu Santiago Ponzinibbio por nocaute no terceiro round

Montel Jackson venceu Daniel Marcos por decisão unânime

Serhiy Sidey venceu Cameron Smotherman por decisão unânime

Mason Jones venceu Jeremy Stephens por decisão unânime

Yana Santos venceu Miesha Tate por decisão unânime

Azamat Bekoev venceu Ryan Looder por nocaute no primeiro round

Gillian Robertson venceu Marina Rodriguez por nocaute técnico no segundo round

Quang Le venceu Gaston Bolanos por finalização no segundo round

Thomas Petersen venceu Don'tale Mayes por decisão unânime

Juliana Mille venceu Ivana Petrovic por decisão unânime

