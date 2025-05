Vasco x Palmeiras: horário e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Vasco e Palmeiras se enfrentam na tarde de hoje, às 16h (de Brasília), no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? Globo (TV aberta —exceto para o Rio Grande do Sul e Santos-SP) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Vasco busca uma reação após a derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro na última rodada. A direção ainda procura um substituto para Fábio Carille, e Felipe ficará à beira do campo.

O Palmeiras também busca a recuperação após perder a liderança na rodada anterior. O Alviverde foi superado em casa pelo Bahia por 1 a 0, no Allianz Parque.

As duas equipes entraram em campo pela 3ª fase da Copa do Brasil no meio de semana. O Palmeiras superou o Ceará por 1 a 0, enquanto o Vasco empatou com o Operário em 1 a 1.

Vasco x Palmeiras -- Brasileirão 2025