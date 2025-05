Palmeiras aproveita vacilo do Vasco e vence com primeiro gol de Vitor Roque

O Palmeiras venceu o Vasco por 1 a 0 na tarde deste domingo, no estádio Mané Garrincha, pela 7ª rodada do Brasileirão.

O gol foi marcado por Vitor Roque, o primeiro dele com a camisa do Palmeiras. O camisa 9 fez hoje seu 13º jogo pela equipe.

Para abrir o placar, o Verdão contou aproveitou vacilo de Hugo Moura: o volante errou passe dentro da pequena área na saída de bola ao ser pressionado por Richard Ríos. Estêvão ficou com ela e cruzou para Vitor Roque entrar sozinho e tocar para o gol.

O primeiro tempo foi mais equilibrado, com o Vasco tendo certo volume de jogo e uma chance para abrir o placar em vacilo de Weverton. Na segunda etapa, o Verdão melhorou e chegou ao gol da vitória.

Os cariocas jogaram sem o centroavante Vegetti e o meia Philippe Coutinho, ambos poupados por risco de lesão.

Com o resultado, o Palmeiras tomou a liderança provisória com 16 pontos, mas o Flamengo pode retomar o posto se vencer o Cruzeiro. Já o Vasco segue com sete pontos na segunda metade da tabela.

O Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30, quando visita o Cerro Porteño (PAR) pela Copa Libertadores. Já o Vasco vai até a Venezuela enfrentar o Puerto Cabello no mesmo dia, às 19h, pela Copa Sul-Americana.

Lances Importantes

Perdeu! Aos 17 minutos, Estevão cobrou escanteio na segunda trave, Facundo cabeceou para o meio e Bruno Fuchs subiu com liberdade já na pequena área, mas errou o desvio e jogou pra fora.

Que isso, Weverton? Aos 48, o Vasco levantou bola na área e Weverton saiu apressado do gol para socar quase na linha de grande área, mas errou o tempo de bola. Ela ficou com João Victor, que mandou bonito de cobertura no goleiro que estava fora da meta, mas Giay virou uma bicicleta quase em cima da linha para evitar o gol vascaíno.

Pega, Léo Jardim! Aos 3 minutos da segunda etapa, Emiliano Martínez recebeu na entrada da área e bateu colocado no ângulo, mas Léo Jardim voou para fazer bonita defesa.

1 x 0. Fim do jejum! Aos 15, Hugo Moura saiu jogando do tiro de meta e errou o passe dentro da área ao ser pressionado por Ríos. Estêvão recuperou a bola e cruzou para Vitor Roque escorar de esquerda e marcar o primeiro dele com a camisa do Verdão.

Perdeu, Flaco! Aos 37, Paulinho deu lindo lançamento para Flaco López sair sozinho nas costas da zaga. Ele avançou, invadiu a área, mas finalizou torto e mandou pra fora.

Ficha Técnica

Vasco 0 x 1 Palmeiras

Campeonato Brasileiro - 7ª rodada

Data: 4/5/2025 (domingo)

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Mané Garrincha, em Brasília

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

VAR: Rafael Traci (SC)

Amarelos: Luiz Gustavo e Paulo Henrique

Gol: Vitor Roque (15'/1ºT)

Público: 30.318

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas (Luiz Gustavo), Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho (Alex Teixeira), Tchê Tchê (Paulinho); Loide Augusto (Garré), Rayan, Nuno Moreira (Adson). Técnico interino: Felipe Loureiro

Palmeiras: Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Gómez e Piquerez; Emiliano Martinez, Richard Ríos (Aníbal) e Felipe Anderson (Allan); Estêvão (Lucas Evangelista), Facundo Torres (Paulinho) e Vitor Roque (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira