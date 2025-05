Palmeiras encara o Vasco com voltas de Ríos e Piquerez; veja escalações

Com as voltas de Piquerez e Richard Ríos ao time titular, o Palmeiras está escalado para encarar o Vasco, hoje, às 16h (de Brasília), no estádio Mané Garrincha, pela sétima rodada do Brasileirão.

Abel Ferreira escalou o time com: Weverton; Giay, Burno Fuchs, Gustavo Gómez, Piquerez; E. Martínez, Richard Ríos, Felipe Anderson; Facundo Torres, Estêvão, Vitor Roque.

O Palmeiras conta com as voltas de Mayke e Raphael Veiga, que inicia no banco de reservas. Já Marcos Rocha segue em transição física, assim como Bruno Rodrigues.

Cheguei com meus 11 titulares! pic.twitter.com/YTq4CvHNv3 -- SE Palmeiras (@Palmeiras) May 4, 2025

Já o Vasco terá: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas, Lucas Piton, Hugo Moura; Mateus Carvalho, Tchê Tchê; Nuno Moreira, Loide Augusto, Rayan.