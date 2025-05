Transmissão ao vivo de Grêmio x Santos pelo Brasileirão: veja onde assistir

Grêmio e Santos medem forças na tarde de hoje, às 16h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir ao vivo? Globo (TV aberta — para o Rio Grande do Sul e Santos-SP) e Premiere (pay-per-view).

O Tricolor vem de um empate em 1 a 1 com o Vitória, no Barradão, na última rodada. Os gaúchos seguem na zona de rebaixamento, com cinco pontos.

O Peixe também está na zona da degola, com quatro pontos. Na rodada anterior, o Alvinegro foi derrotado pelo Red Bull Bragantino por 2 a 1, na Vila Belmiro.

As equipes não venceram seus jogos pela 3ª fase da Copa do Brasil. No meio de semana, o Santos empatou com CRB (1 a 1), enquanto o Grêmio perdeu para o CSA (3 a 2).

Grêmio x Santos -- Brasileirão 2025