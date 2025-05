Técnico Rogério Ceni valoriza força defensiva do Bahia

O Bahia obteve a sua quinta vitória seguida ao bater o Botafogo, atual campeão brasileiro e da Libertadores. Mais do que os três pontos no duelo deste sábado pelo Brasileirão 2025, o técnico Rogério Ceni está extremamente satisfeito com o rendimento da defesa de sua equipe.

Nesta sequência positiva, o Bahia não sofreu nenhum gol ? ganhou cinco partidas seguidas por 1 a 0. O time de Salvador foi vazado pela última vez na derrota para o Cruzeiro, no Mineirão, no dia 17 de abril.

" Mais do que o resultado, valorizamos o fato de passar tanto tempo sem sofrer gols. A evolução defensiva é o que mais comemoramos", disse Ceni.

O treinador garante que o bom desempenho defensivo é resultado de um sucesso de todo o conjunto. "É impossível ficar sem falar dos homens de frente, o quanto amortizam. Devemos destacar todos, é um sistema", explicou.

Ceni também aponta o sucesso do Bahia contra adversários do Brasil (como Palmeiras e o próprio Botafogo) e da América do Sul (Atlético Nacional, da Colômbia). "Poder jogar de igual para igual contra esses adversários é muito prazeroso".