Técnico do Santos explica saídas de Escobar e Rollheiser em derrota para o Grêmio

Torcedores do Santos não gostaram das substituições de Escobar e Rollheiser na derrota de 1 a 0 para o Grêmio, neste domingo, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Cleber Xavier explicou as mexidas, feitas quando o placar ainda estava zerado.

O comandante, aliás, revelou que o lateral esquerdo quase foi cortado do embate, realizado na Arena do Grêmio.

"O Escobar quase não veio para o jogo. Esperamos até 12h para saber. Ele sentiu um desconforto, mas foi medicado e veio. Ele deu o máximo. Realmente não tinha mais condições. Ele pediu para sair. Pensávamos que ele nem chegaria até onde chegou", disse.

"O Rolheiser também estava desgastado. Tinha que fazer. Depois mexemos no fim para tentar atacar. O Bontempo não tinha condições de jogar mais de 30 minutos", completou.

Cleber Xavier ainda aproveitou para justificar a utilização de Luisão como lateral direita. Essa foi a segunda vez que o zagueiro atuou improvisado. A primeira foi ainda com o interino César Sampaio.

"O Luisão foi por uma questão tática, para ter um lateral que fechasse por dentro para construir. Sabíamos que os espaços que seriam dados seriam para os meio-campistas. Conseguimos desenvolver bem, especialmente pelo lado esquerdo, com o Soteldo", finalizou.

Com o resultado, o Alvinegro Praiano chegou a quatro jogos sem vencer na temporada (três pela liga e um pela Copa do Brasil). O time amarga a 19ª colocação, com apenas quatro pontos, três a menos que o Fortaleza, primeiro fora do Z4.

O Santos volta a campo na próxima segunda-feira, dia 12 de maio, às 20 horas (de Brasília), contra o Ceará, em casa, pela oitava rodada da Série A.