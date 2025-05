Sósia vê contratos diminuírem com ida de Gabigol do Flamengo para Cruzeiro

Do UOL, no Rio de Janeiro

Gabigol trocou o Flamengo pelo Cruzeiro, mas quem segue firme e batendo ponto nos estádios é Jeferson Sales, mais conhecido como sósia de Gabigol, Gabigol da Torcida ou, simplesmente, "Gabigordo" para os íntimos.

Passados cinco meses da transferência do atacante, o personagem viu muita coisa mudar. Ele admite que houve uma queda nos contratos e no número de trabalhos, mas vive uma nova fase de relacionamento com os cruzeirenses.

A vida tem sido tranquila, tenho viajado bastante, mas com a saída dele eu já sabia que iriam diminuir alguns trabalhos, alguns contratos com empresas, mas ele deixou sua marca, seu legado no Flamengo e a torcida ainda me abraça. Fico muito feliz com esse carinho e até mesmo da torcida do Cruzeiro. A loja do Cruzeiro me contratou na apresentação dele e a torcida me recebeu com muito carinho lá. Fui para o estádio com eles, fiquei com a camisa do Fla na torcida com eles... Ainda bem que ele saiu e foi para uma torcida que é de união com a do Fla, então foi bem mais tranquilo do que se ele saísse para um rival direto.

Sósia de Gabigol

Segue indo aos jogos do Fla 'caracterizado'

Sósia de Gabigol segue indo aos jogos do Flamengo mesmo após saída do atacante para o Cruzeiro Imagem: Reprodução/Instagram

Mesmo com Gabigol fora do Flamengo, o sósia segue sua rotina de ir aos jogos do Rubro-Negro "caracterizado". Flamenguista de coração, Jeferson Sales revela como tem sido o contato com os torcedores no Maracanã após a saída do ídolo do clube para o Cruzeiro.

Sim, continuo indo aos jogos, sou flamenguista e fico muito feliz porque recebo muito carinho. Chego no estádio, a galera pede para tirar foto, vídeo, ainda mais quando vou para outros estados. É uma loucura, principalmente o carinho das crianças, é diferenciado.

Sósia de Gabigol

'Não vai ter gol de Gabigol'

Sósia de Gabigol imita comemoração do atacante: ele não vai torcer para Gabigol fazer gol no Flamengo Imagem: Divulgação

Apesar de demonstrar gratidão aos cruzeirenses e planejar novos trabalhos em Belo Horizonte, o Gabigol da Torcida não fica em cima do muro quando o assunto é para quem vai torcer no jogo de hoje, às 18h30, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro, no reencontro do atacante com seu ex-clube pela primeira vez.

Pode levantar a plaquinha que nesse jogo não vai ter gol do Gabigol (risos). Torço muito pelo Flamengo, então nesse jogo, creio que não terá gol dele. Torço por ele para fazer gol em outros times, mas no meu Flamengo, não (risos).

Sósia de Gabigol

Se Gabigol estará presente no Mineirão — provavelmente no banco — o mesmo não pode-se dizer sobre o sósia. Por causa de compromissos profissionais, o Gabigol da Torcida será ausência no estádio neste domingo.

Tenho recebido bastante mensagem dos torcedores do Cruzeiro perguntando se eu vou para esse jogo, só que eu estou em Manaus, então não tem como eu ir para esse jogo, só volto para o Rio dia 9, pois tenho uma festa infantil para fazer dia 10. Eu queria muito estar nesse jogo, sem dúvida alguma. Seria um encontro de novo com a torcida do Cruzeiro. Eu ia estar lá na torcida do Flamengo, mas nesse jogo eu não vou estar. Fico muito feliz de receber todo esse carinho da torcida do Cruzeiro. Com certeza, mais para frente, ele estando ainda no Cruzeiro, eu vou fazer trabalho lá, vou estar com a torcida do Cruzeiro.

Sósia de Gabigol

Sósia venceu depressão e timidez após incorporar Gabigol

Jeferson Sales, o sósia do Gabigol, foi destaque em escola de samba de Manaus Imagem: Arquivo pessoal

A história de conquistas e idolatria de Gabigol no Flamengo mudou por completo a vida de Jeferson Sales. Não só financeiramente como também mentalmente. O sósia revelou que superou a depressão e a timidez depois que passou a incorporar o atacante.

Costumo dizer que foi libertador, porque eu era meio depressivo, tinha alguns complexos comigo mesmo que hoje não tenho. Eu tinha muita vergonha, era muito travado para tudo, então costumo dizer que a vergonha faz a gente passar vergonha. E hoje eu estou muito bem, muito tranquilo comigo mesmo. Fico muito, muito feliz com isso. Me abriu muitas portas para chegar em lugares que se fosse como Jeferson eu não chegaria. Conheci pessoas, lugares, viajei... Lugares que eu nunca imaginei na vida conhecer, participar de programas que eu nunca na vida imaginei que poderia participar e que sempre fui fã, como Domingão do Huck, A Praça é Nossa...

Sósia de Gabigol

Gabigol da Torcida tem o sonho de que o atacante retorne um dia para o Flamengo. O sósia deseja que o jogador encerre sua carreira no Rubro-Negro, onde é ídolo.

A galera ainda pergunta se tenho esperança de que ele volte para o Flamengo. Sim, sem dúvida eu tenho esperança de que ele volte e continue sendo o artilheiro que sempre foi, ajudando bastante o time. Essa esperança continua para, de repente, ele encerrar sua carreira no Flamengo.

Sósia de Gabigol

Jogará a Série C do Campeonato Carioca

Sempre tirando um "coelho da cartola", Gabigol da Torcida tem mais uma novidade: aos 40 anos, ele disputará a Série C do Campeonato Carioca pelo CAAC Brasil, do bairro de Anchieta, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

O CAAC é a abreviação de "Centro Administrativo Apologético Cristão". A Série C é equivalente à Quinta Divisão do Estadual. O sósia de Gabigol se apresentará ainda este mês ao clube para realizar exames médicos.

Assim como sua fonte de inspiração, ele também joga de atacante. Em 2021, ele chegou a treinar no Nova Cidade — atualmente na Série B1 (Terceira Divisão) do Carioca — e foi relacionado para dois jogos, mas não entrou.