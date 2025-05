São Paulo tem o maior número de empates após sete rodadas na história do Brasileirão de pontos corridos

O São Paulo ficou no 0 a 0 com o Fortaleza, nesta sexta-feira, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis. Assim, o Tricolor se tornou a equipe com mais empates após sete rodadas na era do Brasileirão de pontos corridos.

Antes, em quatro oportunidades, um clube conquistou cinco empates nas sete primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro: Santos (2012 e 2014), Goiás (2009) e Atlético-MG (2004).

Em 2025, o São Paulo empatou com o Sport (0 a 0), Atlético-MG (0 a 0), Cruzeiro (1 a 1), Botafogo (2 a 2), Ceará (1 a 1) e Fortaleza (0 a 0). Além disso, a equipe do técnico Luis Zubeldía venceu o Santos, por 2 a 1.

Nesta sexta-feira, Ferreirinha teve a chance de garantir a vitória do Tricolor, mas acabou desperdiçando uma cobrança de pênalti, aos 19 minutos do segundo tempo. A equipe paulista ocupa a 9ª posição do Campeonato Brasileiro, com nove pontos conquistados.

Apesar disso, levando em conta todas as competições, o São Paulo não perde desde o dia 10 de março, quando foi eliminado pelo Palmeiras, na semifinal do Campeonato Paulista, por 1 a 0, no Allianz Parque.

O Tricolor volta a campo nesta terça-feira, às 19 horas (de Brasília), quando visita o Alianza Lima-PER, pela quarta rodada da Copa Libertadores, no Estádio Alejandro Villanueva. O São Paulo é o líder do grupo D, com sete pontos. Enquanto o clube peruano ocupa a 3ª posição, com quatro pontos somados.