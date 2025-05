São Paulo se reapresenta e inicia preparação para o duelo contra o Alianza Lima, pela Copa Libertadores

O São Paulo se reapresentou, na manhã deste domingo, no CT da Barra Funda, e iniciou sua preparação para o duelo contra o Alianza Lima-PER, pela quarta rodada da Copa Libertadores. A partida acontece nesta terça-feira, às 19 horas (de Brasília), no Estádio Alejandro Villanueva.

Os jogadores que atuaram por mais tempo no empate diante do Fortaleza (0 a 0), na última sexta-feira, no Morumbis, concluíram o cronograma de recuperação, com atividades mais leves na parte interna e no gramado.

O restante do elenco participou de um coletivo sob o comando do treinador Luis Zubeldía. A atividade começou em espaço reduzido e avançou para toda a extensão do gramado. Os atletas do sub-20 foram chamados para completar o exercício.

Desfalques nos últimos jogos, o zagueiro Robert Arboleda (sobrecarga muscular na coxa esquerda) e o volante Pablo Maia (lesão ligamentar no tornozelo direito) estão recuperados e participaram do treino normalmente. A dupla é a grande novidade na lista dos relacionados para o duelo contra o Alianza Lima.

Por outro lado, o meia Oscar, que segue em transição por conta de uma lesão na coxa esquerda, participou de parte do coletivo e está mais próximo do retorno aos gramados, mas não enfrenta a equipe peruana.

A delegação do São Paulo seguiu para Lima ainda na tarde deste domingo. O grupo vai treinar pela última vez na tarde desta segunda-feira, na sede da Federação Peruana de Futebol.