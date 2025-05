São Paulo pode encaminhar vaga nas oitavas da Libertadores contra o Alianza Lima

O São Paulo pode encaminhar sua vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores em caso de vitória diante do Alianza Lima-PER. A partida acontece nesta terça-feira, às 19 horas (de Brasília), pela quarta rodada, no Estádio Alejandro Villanueva.

Com sete pontos, o Tricolor é o líder do grupo D. Enquanto o Alianza Lima ocupa a 3ª posição, com quatro pontos somados. Em caso de vitória nesta terça-feira, o São Paulo vai abrir seis de vantagem sobre o time peruano.

Assim, a equipe brasileira não poderá ser ultrapassada pelo Talleres-ARG, lanterna da chave com três derrotas em três jogos, e terá duas rodadas para conquistar apenas um ponto e garantir sua vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores.

Na penúltima rodada, o São Paulo recebe o Libertad-PAR, no dia 14 de maio, quarta-feira, às 21h30, no Morumbis. Por fim, o Tricolor encerra sua participação na fase de grupos contra o Talleres no dia 27 de maio, terça-feira, às 19 horas, novamente no Morumbis.