Santos perde do Grêmio pelo Brasileiro e chega ao quarto jogo sem vencer

O Santos segue em situação delicada na temporada. Em um confronto direto contra a zona do rebaixamento, o Peixe perdeu por 1 a 0 para o Grêmio, neste domingo, na Arena do Grêmio, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Cristian Oliveira anotou o gol decisivo em Porto Alegre (RS).

Com o resultado, o Alvinegro Praiano chegou a quatro jogos sem vencer na temporada (três pela liga e um pela Copa do Brasil). O time amarga a 19ª colocação, com apenas quatro pontos, três a menos que o Fortaleza, primeiro fora do Z4. Já o Tricolor voltou a vencer após sete jogos e pulou para 12º, com oito.

O Santos volta a campo na próxima segunda-feira, dia 12 de maio, às 20 horas (de Brasília), contra o Ceará, em casa, pela oitava rodada da Série A.

O Grêmio, por sua vez, foca na Sul-Americana. O time visita o Club Atlético Grau na quarta-feira, às 21h30, pela quarta rodada da fase de grupos. O próximo desafio pelo Brasileirão será no sábado, às 18h30, contra o Red Bull Bragantino, em Porto Alegre.

O jogo

Os gaúchos começaram o jogo tentando apertar e explorando o lado direito da defesa santista. Em menos de 10 minutos, Luisão, que foi improvisado na lateral direita, e Luan Peres já tinham cartão amarelo. Os mandantes, aliás, queriam a expulsão do experiente zagueiro, mas o VAR não recomendou revisão da falta.

A equipe de Mano Menezes, porém, não teve criatividade para levar perigo. Enquanto isso, o Santos foi se soltando. Com 13 minutos, Deivid Washington recebeu bom lançamento na área, mas demorou para chutar e foi desarmado. Na sequência, o atacante dominou na intermediária e, desta vez, parou em ótima defesa de Volpi.

Já aos 37, Soteldo disparou pela esquerda e deixou na medida para João Schmidt chegar batendo. No meio do caminho, a bola desviou na marcação e saiu raspando a trave. O volante teve mais uma chance instantes depois. Agora, o camisa 5 subiu sozinho na área e, desajeitado, cabeceou por cima.

Com 40 minutos, Soteldo tentou resolver sozinho. O venezuelano recebeu na ponta, puxou para o meio e bateu colocado. Bem posicionado, Wagner Leonardo tirou de cabeça. No escanteio, Zé Ivaldo testou pelo lado.

2º tempo

Na volta do intervalo, o Grêmio assustou com menos de um minuto. Braithwaite recebeu cruzamento na área e cabeceou para a defesa de Brazão.

O Santos respondeu aos oito. Soteldo recebeu na esquerda, foi para a linha de fundo e cruzou. Rollheiser dividiu com a defesa e Deivid Washington ficou com a sobra. O atacante tentou o chute, porém foi travado na hora certa. Os paulistas tiveram mais ima oportunidade aos 28. Soteldo arriscou em cobrança de falta, mas colocou muita força e isolou.

Já aos 31, a rede enfim balançou em Porto Alegre. Alysson foi acionado em profundidade na direita e cruzou rasteiro. Luisão afastou mal e deixou para Monsalve, que ajeitou para Camilo. O chute do meia foi desviado e parou nos pés de Cristian Oliveira, que finalizou na saída de Brazão para colocar os gremistas na frente.

Em desvantagem, o Santos tentou pressionar. Com o relógio marcando 38, Zé Ivaldo teve uma grande chance. Soteldo fez ótima jogada individual pela esquerda e achou o zagueiro livre. O cabeceio do camisa 2, porém, subiu demais.

Nos minutos finais, o Peixe seguiu rondando a área adversária, mas nada foi suficiente para evitar mais uma derrota no Campeonato Brasileiro.

FICHA TÉCNICA



GRÊMIO 1 X 0 SANTOS

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre, RS



Data: 04 de abril de 2025, domingo



Horário: 16h (de Brasília)



Árbitro: Bruno Arleu de Araújo



Assistentes: Rodrigo Figueiredo Correa e Thiago Henrique Farinha



VAR: Gilberto Rodrigues Castro



Cartões amarelos: Igor, Braithwaite, Kannemann, Marlon, Edenilson (Grêmio); Luan Peres, Luisão (Santos)

GOL: Cristian Olivera, aos 31 do 2ºT (Grêmio)

Técnico: Mano Menezes

SANTOS: Gabriel Brazão; Luisão (JP Chermont), Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar (Kevyson); Tomás Rincón, João Schmidt (Mateus Xavier) e Thaciano; Rollheiser (Gabriel Bontempo), Deivid Washington (Tiquinho Soares) e Soteldo



Técnico: Cléber Xavier