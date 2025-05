Santiago Ponzinibbio é nocauteado por Daniel Rodriguez e se complica no UFC

O argentino Santiago Ponzinibbio foi nocauteado no terceiro round pelo americano Daniel Rodriguez neste sábado (3), em duelo válido pelo meio-médio (77 kg), no card do UFC Des Moines, nos Estados Unidos. A vitória marca o segundo triunfo consecutivo de Rodriguez e reforça sua recuperação na categoria.

O resultado interrompe a tentativa de retomada do argentino, que vinha de vitória sobre Carlston Harris após dois reveses seguidos e buscava embalar novamente no evento. Com o novo tropeço, o atleta volta a conviver com a instabilidade dentro da organização.

Por outro lado, Rodriguez amplia a boa fase. Depois de superar Alex Morono em sua última apresentação, o lutador dos Estados Unidos emplaca mais uma performance sólida, ganha fôlego na categoria e tenta se aproximar do top 15.

A luta

O primeiro round começou com ambos os atletas trabalhando chutes baixos e testando a distância, em um cenário de respeito mútuo e bastante estudo. Rodriguez conectou mais golpes, mas sem grande contundência. Ponzinibbio mantinha as mãos engatilhadas, aguardando o melhor momento, mas encontrou dificuldades para encurtar a distância. O argentino ainda tentou um chute alto, se desequilibrou e acabou levando um cruzado que o fez balançar. O americano aproveitou a brecha, pressionou e complicou a situação do rival, que terminou o assalto visivelmente abalado, mas resistiu.

Sabendo que ficou atrás no round inicial, Santiago voltou mais agressivo no segundo. Conseguiu encaixar um cruzado e um jab que atingiram o rosto do adversário. No entanto, Rodriguez manteve a compostura e passou a apostar na movimentação e nos contragolpes, balançando novamente o argentino. Com dificuldades na trocação, Ponzinibbio passou a tentar as quedas, mas teve sucesso apenas nos instantes finais, sem conseguir impor perigo real no solo.

O terceiro assalto começou em ritmo acelerado. Diante da necessidade de reverter o cenário, o sul-americano partiu para a trocação, mas acabou sendo surpreendido por um cruzado de esquerda no queixo. O golpe foi decisivo: Santiago caiu, e o árbitro interrompeu imediatamente o combate, decretando o nocaute técnico.

Confira todos os resultados do UFC Des Moines abaixo:

Daniel Rodriguez venceu Santiago Ponzinibbio por nocaute no terceiro round

Montel Jackson venceu Daniel Marcos por decisão unânime

Serhiy Sidey venceu Cameron Smotherman por decisão unânime

Mason Jones venceu Jeremy Stephens por decisão unânime

Yana Santos venceu Miesha Tate por decisão unânime

Azamat Bekoev venceu Ryan Looder por nocaute no primeiro round

Gillian Robertson venceu Marina Rodriguez por nocaute técnico no segundo round

Quang Le venceu Gaston Bolanos por finalização no segundo round

Thomas Petersen venceu Don'tale Mayes por decisão unânime

Juliana Mille venceu Ivana Petrovic por decisão unânime

