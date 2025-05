Rincón vê derrota injusta e pede desculpas à torcida do Santos: "Temos que ser homens"

O Santos perdeu por 1 a 0 para o Grêmio, neste domingo, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Tomás Rincón lamentou o resultado na Arena do Grêmio. Na visão do meio-campista, os paulistas não mereciam perder, mas agora é preciso levantar a cabeça para sair da crise.

"A gente fez um bom primeiro tempo, fomos melhores e não fizemos o gol. Segundo tempo foi equilibrado. É um momento difícil, mas temos que levantar a cabeça. Temos que ser homens e levantar a cabeça. Fizemos o que trabalhamos e não merecíamos perder, mas no futebol ganha quem faz mais gols", disse ao Premiere.

"A gente não se esconde, sabemos que o momento é difícil. Fizemos sum bom jogo, mas não fizemos o gol. Precisamos sair logo dessa situação. Pedimos desculpas à torcida. O Santos não merece essa situação", finalizou.

Com o resultado, o Alvinegro Praiano chegou a quatro jogos sem vencer na temporada (três pela liga e um pela Copa do Brasil). O time amarga a 19ª colocação, com apenas quatro pontos, três a menos que o Fortaleza, primeiro fora do Z4.

O Santos volta a campo na próxima segunda-feira, dia 12 de maio, às 20 horas (de Brasília), contra o Ceará, em casa, pela oitava rodada da Série A.