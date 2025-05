Real sofre, mas bate Celta com dois de Mbappé e adia definição de Ancelotti

Com direito a drama, o Real Madrid segue vivo na briga pelo Campeonato Espanhol. O time merengue abriu 3 a 0, mas acumulou falhas na defesa e segurou uma vitória sofrida por 3 a 2 contra o Celta de Vigo, hoje, no Santiago Bernabéu, e se manteve há quatro pontos de diferença do líder Barcelona. As duas equipes se enfrentam na próxima rodada.

Guller soltou uma bomba, Mbappé anotou dois, mas o Celta foi buscar com Javi Rodríguez e Swedberg. O time merengue não teve Rodrygo, que não foi relacionado por conta de uma febre.

A vitória mantém o time de Madri com chances matemáticas de ser campeão espanhol. Os merengues chegaram a 75 pontos, contra 79 do Barça, que ontem bateu o Valladolid de virada.

O resultado também adia a definição de Ancelotti sobre seu futuro para depois do clássico. O treinador, alvo da seleção brasileira, afirmou que só anunciará seus próximos passos ao final do Espanhol e um tropeço do Real hoje deixaria o Barcelona com a chance de confirmar o título justamente no clássico da próxima semana, com três rodadas de antecedência.

O Real volta a campo daqui uma semana para encarar o Barcelona em jogo que pode encaminhar ou redesenhar o título espanhol. A partida está marcada para domingo (11), às 11h15 (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys. Se o Barça vencer, abre sete pontos em relação ao vice, já o Real pode diminuir a diferença para apenas um ponto.

Como foi o jogo

A partida começou aberta, com Real sofrendo para criar e Celta com a melhor chance. Os primeiros minutos foram de "ataque contra ataque", com ambas as equipes apostando em velocidade e jogadas laterais. A melhor chance, porém, veio em bola parada do Celta, obrigando Courtois a fazer uma bela defesa. Do outro lado, os merengues tiveram posse de bola, mas mostraram muita dificuldade para criar jogadas, especialmente com um Mbappé isolado na frente.

Celta recuou, e o time merengue abriu o placar em jogada ensaiada. Após início ousado, o Celta se encolheu no seu campo, montou uma linha de cinco e segurou os donos da casa até os 33 minutos, quando Guller acertou uma bomba após tabela em escanteio curto e colocou o Real na frente.

Mbappé apareceu após 'milagre' de Courtois, e Real foi para o vestiário com 2 a 0. O Celta se lançou ao ataque para tentar o empate, e deixou o corredor livre para o Real Madrid contra-atacar. E foi exatamente neste roteiro que Mbappé partiu livre pela direita, atravessou o campo e só parou na entrada da área, quando finalizou para fazer o segundo.

Real mal voltou para o segundo tempo e Mbappé anotou o segundo dele. O camisa 9 ainda sonha com a artilharia do Campeonato Espanhol e aproveitou toda a liberdade dada pela zaga do Celta — além de uma assistência magistral de Guller — para anotar o terceiro dos merengues. O francês chegou a 24 gols em La Liga, contra 24 do lesionado Lewandolski.

Defesa merengue dormiu, o Celta diminuiu para 3 a 2 e criou um drama no Bernabéu. O placar elástico permitiu ao Real Madrid desacelerar o jogo e começar a poupar jogadores pensando no clássico contra o Barcelona. Os visitantes, porém, aproveitaram duas falhas do sistema defensivo merengue — somado às trocas de Girpaldez — para marcar duas vezes e pressionar o time de Ancelotti. Com muito espaço, o Celta se lançou ao ataque nos minutos finais, mas não conseguiu o empate.

Gols

1x0: Aos 33 minutos do primeiro tempo, Guller cobrou escanteio curto para Vázquez, que devolveu para o atacante no bico direito da área. Guller encheu o pé, sem chance para o goleiro Guaita.

2x0: Aos 39 minutos do primeiro tempo, Courtois foi buscar um chute de Iglesias — que desviou na zaga merengue — e o Real partiu em contra-ataque. Mbappé saiu no campo de defesa, atravessou o campo e finalizou na entrada da área para anotar o segundo dos merengues.

3x0: Aos dois minutos do segundo tempo, Guller deu um passe de sinuca para Mbappé arrancar pelo meio e, com muita liberdade, bater cruzado para ampliar.

3x1: Aos 23 minutos do segundo tempo, após cobrança de escanteio, Alonso desviou de calcanhar, Vázquez salvou em cima da linha e Javi Rodríguez anotou no rebote.

3x2: Aos 30 minutos do segundo tempo, Swedberg recebeu de Iago Aspas entre os zagueiros, ficou cara a cara com Courtois e tirou para anotar o segundo do Celta.

FICHA TÉCNICA

Real Madrid 3 x 2 Celta de Vigo

Campeonato Espanhol - 34ª rodada

Data e horário: 4 de maio de 2025, às 9h (de Brasília)

Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)

Árbitro: Jesús Gil Manzano

Assistentes: Nevado Rodríguez e Martínez Nicolás

VAR: Hernández Maeso

Cartões amarelos: Bellingham (Real Madrid); Lago (Celta de Vigo)

Gols: Guller (Real Madrid), aos 33 minutos do primeiro tempo; Mbappé (Real Madrid), aos 39 minutos do primeiro tempo e aos 2 minutos do segundo tempo; Javi Rodrígez (Celta de Vigo), aos 22 minutos do segundo tempo; Swedberg (Celta), aos 30 minutos do segundo tempo

Real Madrid: Courtois; Vazquez, Asencio (Jacobo Ramón), Tchouameni e Fran Garcia; Valverde, Ceballos (Modric) e Arda Guller (Brahim Díaz); Bellingham, Vini Jr. e Mbappé. Técnico: Carlo Ancelotti

Celta de Vigo: Guaita; Javi Rodriguez, Yoel e Marcos Alonso; Carreira (Álvarez), Fran Beltrán (Moriba), Minguez e Sotelo (Aspas); Fer Lopez, Iglesias (Swedberg) e Alfon (Durán). Técnico: Claudio Giráldez